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Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса

Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса - РИА Новости, 31.08.2022

Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса

Порядка трех с половиной тысяч школьников из Луганской и Донецкой Народных Республик 1 сентября пойдут в школы Московской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:51

2022-08-31T09:51

2022-08-31T10:04

московская область (подмосковье)

общество

андрей воробьев

донецкая народная республика

луганская народная республика

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Порядка трех с половиной тысяч школьников из Луганской и Донецкой Народных Республик 1 сентября пойдут в школы Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."3200-3500 школьников, мы видим, пойдет 1 сентября из Донецкой и Луганской Республик", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Губернатор отметил, что для поступления в школу Подмосковья детям не придется сдавать экзамены по русскому языку или иметь специализированные документы.По словам главы Московской области, для поступления нужны минимальные документы, которые требуются и российскому школьнику. Все они оформляются в консультационном центре. "Это стандартный набор документов. Первое из них - это регистрация и, соответственно, свидетельство о рождении и паспорт родителей", - рассказал Воробьев."Я уверен, все будет гостеприимно и радушно в отношении тех ребят, которые очень многое что видели в этой жизни, очень много для своего возраста", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20220828/vyplaty-1812651432.html

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, донецкая народная республика, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование