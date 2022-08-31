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Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса
Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса - РИА Новости, 31.08.2022
Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса
Порядка трех с половиной тысяч школьников из Луганской и Донецкой Народных Республик 1 сентября пойдут в школы Московской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:51
2022-08-31T09:51
2022-08-31T10:04
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
донецкая народная республика
луганская народная республика
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Порядка трех с половиной тысяч школьников из Луганской и Донецкой Народных Республик 1 сентября пойдут в школы Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."3200-3500 школьников, мы видим, пойдет 1 сентября из Донецкой и Луганской Республик", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Губернатор отметил, что для поступления в школу Подмосковья детям не придется сдавать экзамены по русскому языку или иметь специализированные документы.По словам главы Московской области, для поступления нужны минимальные документы, которые требуются и российскому школьнику. Все они оформляются в консультационном центре. "Это стандартный набор документов. Первое из них - это регистрация и, соответственно, свидетельство о рождении и паспорт родителей", - рассказал Воробьев."Я уверен, все будет гостеприимно и радушно в отношении тех ребят, которые очень многое что видели в этой жизни, очень много для своего возраста", - резюмировал глава региона.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, донецкая народная республика, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование
Московская область (Подмосковье), Общество, Андрей Воробьев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Социальный навигатор, СН_Образование
09:51 31.08.2022 (обновлено: 10:04 31.08.2022)
Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса
Воробьев: около 3500 школьников с Донбасса ожидают в подмосковных школах 1 сентября