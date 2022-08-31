Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813332791.html
Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса
Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса - РИА Новости, 31.08.2022
Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса
Порядка трех с половиной тысяч школьников из Луганской и Донецкой Народных Республик 1 сентября пойдут в школы Московской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:51
2022-08-31T10:04
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
донецкая народная республика
луганская народная республика
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152758/52/1527585235_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_00c0a7468c4daeec6ba06975460f48d0.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Порядка трех с половиной тысяч школьников из Луганской и Донецкой Народных Республик 1 сентября пойдут в школы Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."3200-3500 школьников, мы видим, пойдет 1 сентября из Донецкой и Луганской Республик", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.Губернатор отметил, что для поступления в школу Подмосковья детям не придется сдавать экзамены по русскому языку или иметь специализированные документы.По словам главы Московской области, для поступления нужны минимальные документы, которые требуются и российскому школьнику. Все они оформляются в консультационном центре. "Это стандартный набор документов. Первое из них - это регистрация и, соответственно, свидетельство о рождении и паспорт родителей", - рассказал Воробьев."Я уверен, все будет гостеприимно и радушно в отношении тех ребят, которые очень многое что видели в этой жизни, очень много для своего возраста", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20220828/vyplaty-1812651432.html
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152758/52/1527585235_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_e5cf9bd66712af264a983743e6afcf1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев, донецкая народная республика, луганская народная республика, социальный навигатор, сн_образование
Московская область (Подмосковье), Общество, Андрей Воробьев, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Социальный навигатор, СН_Образование
09:51 31.08.2022 (обновлено: 10:04 31.08.2022)
 
Воробьев: в подмосковных школах ожидают более трех тысяч детей с Донбасса

Воробьев: около 3500 школьников с Донбасса ожидают в подмосковных школах 1 сентября

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПервоклассники на первом уроке в одной из московских школ
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Порядка трех с половиной тысяч школьников из Луганской и Донецкой Народных Республик 1 сентября пойдут в школы Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"3200-3500 школьников, мы видим, пойдет 1 сентября из Донецкой и Луганской Республик", - сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.
Губернатор отметил, что для поступления в школу Подмосковья детям не придется сдавать экзамены по русскому языку или иметь специализированные документы.
По словам главы Московской области, для поступления нужны минимальные документы, которые требуются и российскому школьнику. Все они оформляются в консультационном центре. "Это стандартный набор документов. Первое из них - это регистрация и, соответственно, свидетельство о рождении и паспорт родителей", - рассказал Воробьев.
"Я уверен, все будет гостеприимно и радушно в отношении тех ребят, которые очень многое что видели в этой жизни, очень много для своего возраста", - резюмировал глава региона.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 04:22
Путин подписал указ о выплатах переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины
 
Московская область (Подмосковье)ОбществоАндрей ВоробьевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала