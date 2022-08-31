https://ria.ru/20220831/shkolniki-1813413316.html
В Харьковской области школьники выбрали обучение на русском языке
В Харьковской области школьники выбрали обучение на русском языке - РИА Новости, 31.08.2022
В Харьковской области школьники выбрали обучение на русском языке
Подавляющее большинство школьников на освобожденных территориях Харьковской области в качестве основного языка обучения выбрало русский, несмотря на возможность РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:48
2022-08-31T13:48
2022-08-31T13:48
харьковская область
артем туров
украина
россия
госдума рф
образование - общество
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КУПЯНСК (Харьковская область), 31 авг – РИА Новости. Подавляющее большинство школьников на освобожденных территориях Харьковской области в качестве основного языка обучения выбрало русский, несмотря на возможность изучать украинский, передает находящийся в Купянске корреспондент РИА Новости.В ряде школ города Купянска, по состоянию на 31 августа, не поступило ни одного заявления на обучение украинскому языку.Точной статистики у администрации еще нет - она будет подведена после начала учебного года, но тенденцию подтвердил депутат Госдумы РФ Артем Туров, который курирует гуманитарную миссию на этой территории."Есть очень большой запрос не просто на изучение русского языка как предмета, а вообще на возможность читать книги на русском, запрос на литературу на русском языке - на классическую, детскую, художественную", - сказал парламентарий. По его словам, украинская власть последние годы целенаправленно зачищала местные библиотеки от русской литературы, теперь же будет сделано все возможное для пополнения библиотечного фонда.Накануне в Харьковскую область из Краснодарского края, который взял кураторство над этой территорией, было доставлено 84 тонны российских учебников. В ближайшее время ожидается поступление книг русской классической литературы.Как ранее рассказала РИА Новости начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области Вера Сороковая, несмотря на то, что восточные регионы Украины были исторически русскоязычными, в последние годы русский язык и литература была искоренена из системы образования Украины.
https://ria.ru/20220829/shkoly-1812989184.html
https://ria.ru/20220815/kazakhstan-1809664492.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, артем туров, украина, россия, госдума рф, образование - общество
Харьковская область, Артем Туров, Украина, Россия, Госдума РФ, Образование - Общество
В Харьковской области школьники выбрали обучение на русском языке
Школьники в освобожденных городах Харьковской области выбрали обучение на русском языке
КУПЯНСК (Харьковская область), 31 авг – РИА Новости. Подавляющее большинство школьников на освобожденных территориях Харьковской области в качестве основного языка обучения выбрало русский, несмотря на возможность изучать украинский, передает находящийся в Купянске корреспондент РИА Новости.
В ряде школ города Купянска, по состоянию на 31 августа, не поступило ни одного заявления на обучение украинскому языку.
Точной статистики у администрации еще нет - она будет подведена после начала учебного года, но тенденцию подтвердил депутат Госдумы РФ Артем Туров
, который курирует гуманитарную миссию на этой территории.
"Есть очень большой запрос не просто на изучение русского языка как предмета, а вообще на возможность читать книги на русском, запрос на литературу на русском языке - на классическую, детскую, художественную", - сказал парламентарий. По его словам, украинская власть последние годы целенаправленно зачищала местные библиотеки от русской литературы, теперь же будет сделано все возможное для пополнения библиотечного фонда.
Накануне в Харьковскую область
из Краснодарского края
, который взял кураторство над этой территорией, было доставлено 84 тонны российских учебников. В ближайшее время ожидается поступление книг русской классической литературы.
Как ранее рассказала РИА Новости начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области Вера Сороковая, несмотря на то, что восточные регионы Украины
были исторически русскоязычными, в последние годы русский язык и литература была искоренена из системы образования Украины.