https://ria.ru/20220831/shkolniki-1813320993.html

Стало известно, сколько денег потратили россияне на сборы детей в школу

Стало известно, сколько денег потратили россияне на сборы детей в школу - РИА Новости, 31.08.2022

Стало известно, сколько денег потратили россияне на сборы детей в школу

Большинству россиян с детьми в этом году потребовалось от 10 до 15 тысяч рублей на подготовку к школе, чаще приходилось тратить больше, чем изначально... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:47

2022-08-31T08:47

2022-08-31T08:47

общество

ромир

образование - общество

россия

школа

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Большинству россиян с детьми в этом году потребовалось от 10 до 15 тысяч рублей на подготовку к школе, чаще приходилось тратить больше, чем изначально планировалось, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Согласно исследованию на основе Единой панели данных "Ромир", большинству россиян с детьми школьного возраста (36%) для подготовки к учебному периоду потребовалось от 10 000 до 15 000 рублей. В 10 000 рублей укладываются 24% россиян. Для 33% родителей расходы составили свыше 15 000 рублей", - говорится в сообщении.При этом позволить себе потратить на подготовку к школе россияне могли меньше фактических затрат. "Так от 10 000 до 15 000 могли себе позволить лишь 25%. Большинство ориентировалось на сумму до 10 000 рублей (47%). Свыше 15 000 рублей планировали потратить 18%", - добавляется в сообщении.Отмечается, что первой статьей расходов стали канцелярские товары, на них потратились 82% родителей. На втором месте - спортивная форма, ее купили 66%. Новый ранец купили или планируют купить ребенку 58%. Чуть больше половины потратили деньги на одежду для школы или школьную форму.Согласно данным холдинга, только 56% родителей планируют при этом посетить торжественную линейку, посвященную началу учебного года в школе.

https://ria.ru/20220817/rosstat-1810302425.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ромир , образование - общество, россия, школа