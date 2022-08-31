https://ria.ru/20220831/sars-cov-2-1813313040.html

China Daily сообщила о новой разработке китайских ученых против SARS-CoV-2

China Daily сообщила о новой разработке китайских ученых против SARS-CoV-2 - РИА Новости, 31.08.2022

China Daily сообщила о новой разработке китайских ученых против SARS-CoV-2

Китайские ученые недавно разработали наноматериал, который способен поражать спайковый белок различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, включая "дельту" и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:15

2022-08-31T07:15

2022-08-31T11:31

распространение коронавируса

технологии

коронавирус covid-19

наука

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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Китайские ученые недавно разработали наноматериал, который способен поражать спайковый белок различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, включая "дельту" и "омикрон", и способствует уничтожению вируса, сообщает в среду издание China Daily.Исследование китайских специалистов, опубликованное в журнале Nature Nanotechnology, показывает, что ультратонкий двухмерный составной нанолист из меди, индия, фосфора и серы (CIPS) может стать новым средством для борьбы с инфекцией SARS-CoV-2.Согласно данным проведенных исследований, наноматериал CIPS продемонстрировал чрезвычайно высокую и селективную способность связывания с рецептор-связывающим доменом спайкового белка SARS-CoV-2 и его вариантов.Так, при использовании CIPS вирус быстро уничтожается макрофагами носителя, что позволяет предположить, что соответствующий наноматериал можно использовать для захвата вируса и облегчения уничтожения вируса самим носителем.Проведенные на мышах тесты показывают, что наноматериал может блокировать проникновение вируса в клетки, а также эффективно снимать воспаление легких у мышей, вызванное инфекцией SARS-CoV-2.Соответствующие исследования демонстрируют потенциал CIPS в качестве нанопрепарата для безопасного и эффективного лечения инфекции SARS-CoV-2, а также в качестве обеззараживающего средства.Сам наноматериал и его противовирусный механизм был совместно разработан учеными Шэньчжэньского института передовых технологий при Китайской академии наук (КАН), Национального центра нанонауки и технологий, Института физики высоких энергий при КАН и Куньминского института зоологии.

https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html

https://ria.ru/20220227/shtamm-1775358106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, коронавирус covid-19, наука