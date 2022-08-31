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China Daily сообщила о новой разработке китайских ученых против SARS-CoV-2 - РИА Новости, 31.08.2022
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Распространение коронавируса
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China Daily сообщила о новой разработке китайских ученых против SARS-CoV-2
China Daily сообщила о новой разработке китайских ученых против SARS-CoV-2 - РИА Новости, 31.08.2022
China Daily сообщила о новой разработке китайских ученых против SARS-CoV-2
Китайские ученые недавно разработали наноматериал, который способен поражать спайковый белок различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, включая "дельту" и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:15
2022-08-31T11:31
распространение коронавируса
технологии
коронавирус covid-19
наука
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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Китайские ученые недавно разработали наноматериал, который способен поражать спайковый белок различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, включая "дельту" и "омикрон", и способствует уничтожению вируса, сообщает в среду издание China Daily.Исследование китайских специалистов, опубликованное в журнале Nature Nanotechnology, показывает, что ультратонкий двухмерный составной нанолист из меди, индия, фосфора и серы (CIPS) может стать новым средством для борьбы с инфекцией SARS-CoV-2.Согласно данным проведенных исследований, наноматериал CIPS продемонстрировал чрезвычайно высокую и селективную способность связывания с рецептор-связывающим доменом спайкового белка SARS-CoV-2 и его вариантов.Так, при использовании CIPS вирус быстро уничтожается макрофагами носителя, что позволяет предположить, что соответствующий наноматериал можно использовать для захвата вируса и облегчения уничтожения вируса самим носителем.Проведенные на мышах тесты показывают, что наноматериал может блокировать проникновение вируса в клетки, а также эффективно снимать воспаление легких у мышей, вызванное инфекцией SARS-CoV-2.Соответствующие исследования демонстрируют потенциал CIPS в качестве нанопрепарата для безопасного и эффективного лечения инфекции SARS-CoV-2, а также в качестве обеззараживающего средства.Сам наноматериал и его противовирусный механизм был совместно разработан учеными Шэньчжэньского института передовых технологий при Китайской академии наук (КАН), Национального центра нанонауки и технологий, Института физики высоких энергий при КАН и Куньминского института зоологии.
https://ria.ru/20220610/koronavirus-1794447431.html
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технологии, коронавирус covid-19, наука
Распространение коронавируса, Технологии, Коронавирус COVID-19, Наука
07:15 31.08.2022 (обновлено: 11:31 31.08.2022)
 
China Daily сообщила о новой разработке китайских ученых против SARS-CoV-2

China Daily сообщила о новой разработке китайских ученых для борьбы с вирусом SARS-CoV-2

© AFP 2022 / StrМедицинский работник во временном центре тестирования на коронавирус в Китае
Медицинский работник во временном центре тестирования на коронавирус в Китае - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / Str
Медицинский работник во временном центре тестирования на коронавирус в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 авг – РИА Новости. Китайские ученые недавно разработали наноматериал, который способен поражать спайковый белок различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, включая "дельту" и "омикрон", и способствует уничтожению вируса, сообщает в среду издание China Daily.
Исследование китайских специалистов, опубликованное в журнале Nature Nanotechnology, показывает, что ультратонкий двухмерный составной нанолист из меди, индия, фосфора и серы (CIPS) может стать новым средством для борьбы с инфекцией SARS-CoV-2.
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Согласно данным проведенных исследований, наноматериал CIPS продемонстрировал чрезвычайно высокую и селективную способность связывания с рецептор-связывающим доменом спайкового белка SARS-CoV-2 и его вариантов.
Так, при использовании CIPS вирус быстро уничтожается макрофагами носителя, что позволяет предположить, что соответствующий наноматериал можно использовать для захвата вируса и облегчения уничтожения вируса самим носителем.
Проведенные на мышах тесты показывают, что наноматериал может блокировать проникновение вируса в клетки, а также эффективно снимать воспаление легких у мышей, вызванное инфекцией SARS-CoV-2.
Соответствующие исследования демонстрируют потенциал CIPS в качестве нанопрепарата для безопасного и эффективного лечения инфекции SARS-CoV-2, а также в качестве обеззараживающего средства.
Сам наноматериал и его противовирусный механизм был совместно разработан учеными Шэньчжэньского института передовых технологий при Китайской академии наук (КАН), Национального центра нанонауки и технологий, Института физики высоких энергий при КАН и Куньминского института зоологии.
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