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В РПЦ прокомментировали санкции Киева против патриарха Кирилла - РИА Новости, 31.08.2022
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Религия
https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813522828.html
В РПЦ прокомментировали санкции Киева против патриарха Кирилла
В РПЦ прокомментировали санкции Киева против патриарха Кирилла - РИА Новости, 31.08.2022
В РПЦ прокомментировали санкции Киева против патриарха Кирилла
Церковные деятели, в отношении которых украинские власти хотят ввести санкции, вряд ли будут переживать по этому поводу, но это намерение политических деятелей... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:56
2022-08-31T17:56
религия
николай балашов
алексей осипов
украина
русская православная церковь
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Церковные деятели, в отношении которых украинские власти хотят ввести санкции, вряд ли будут переживать по этому поводу, но это намерение политических деятелей Украины говорит о печальном состоянии их умов, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Правительство Украины во вторник одобрило санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи представителей православного духовенства. Данные ограничения еще не утверждены. В списке значатся митрополит Будапештский и Венгерский Илларион, протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, протоиерей Артемий Владимиров, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Алексей Осипов."Об этих санкциях говорят еще с мая. &lt;…&gt; Не могу сказать, что кто-либо из упомянутых в санкционном списке лиц готов переживать по этому поводу. Но, конечно, о печальном состоянии умов нынешних политических деятелей соседнего государства подобные известия говорят много", - сказал Балашов.Он выразил надежду на то, что на Украине "беснование рано или поздно закончится, а мир и сотрудничество между нашими братскими народами непременно будут восстановлены"."Перечеркнуть многовековую историю нашей духовной и культурной общности никому не дано. Сделать прошлое небывшим не может даже Господь Бог, не то что совет национальной безопасности и обороны Украины или Зеленский. Будем продолжать молиться об Украине, которую мы знаем и любим, о наших братьях и сестрах, переживающих ныне тяжкие времена. Молиться о мире и скорейшем прекращении кровопролития. И лучшее время непременно настанет", - заключил представитель РПЦ.
https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813270318.html
https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801363398.html
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николай балашов, алексей осипов, украина, русская православная церковь, санкции в отношении россии
Религия, Николай Балашов, Алексей Осипов, Украина, Русская православная церковь, Санкции в отношении России
17:56 31.08.2022
 
В РПЦ прокомментировали санкции Киева против патриарха Кирилла

В РПЦ высказались о санкциях Киева против патриарха Кирилла и других священнослужителей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве
Вид на храм Христа Спасителя с Патриаршего моста в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Церковные деятели, в отношении которых украинские власти хотят ввести санкции, вряд ли будут переживать по этому поводу, но это намерение политических деятелей Украины говорит о печальном состоянии их умов, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Правительство Украины во вторник одобрило санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи представителей православного духовенства. Данные ограничения еще не утверждены. В списке значатся митрополит Будапештский и Венгерский Илларион, протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, протоиерей Артемий Владимиров, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Алексей Осипов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 20:29Религия
Правительство Украины одобрило введение санкций против патриарха Кирилла
"Об этих санкциях говорят еще с мая. <…> Не могу сказать, что кто-либо из упомянутых в санкционном списке лиц готов переживать по этому поводу. Но, конечно, о печальном состоянии умов нынешних политических деятелей соседнего государства подобные известия говорят много", - сказал Балашов.
Он выразил надежду на то, что на Украине "беснование рано или поздно закончится, а мир и сотрудничество между нашими братскими народами непременно будут восстановлены".
"Перечеркнуть многовековую историю нашей духовной и культурной общности никому не дано. Сделать прошлое небывшим не может даже Господь Бог, не то что совет национальной безопасности и обороны Украины или Зеленский. Будем продолжать молиться об Украине, которую мы знаем и любим, о наших братьях и сестрах, переживающих ныне тяжкие времена. Молиться о мире и скорейшем прекращении кровопролития. И лучшее время непременно настанет", - заключил представитель РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного синода Русской православной церкви - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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