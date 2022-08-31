https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813522828.html

В РПЦ прокомментировали санкции Киева против патриарха Кирилла

В РПЦ прокомментировали санкции Киева против патриарха Кирилла - РИА Новости, 31.08.2022

В РПЦ прокомментировали санкции Киева против патриарха Кирилла

Церковные деятели, в отношении которых украинские власти хотят ввести санкции, вряд ли будут переживать по этому поводу, но это намерение политических деятелей... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:56

2022-08-31T17:56

2022-08-31T17:56

религия

николай балашов

алексей осипов

украина

русская православная церковь

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Церковные деятели, в отношении которых украинские власти хотят ввести санкции, вряд ли будут переживать по этому поводу, но это намерение политических деятелей Украины говорит о печальном состоянии их умов, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Правительство Украины во вторник одобрило санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи представителей православного духовенства. Данные ограничения еще не утверждены. В списке значатся митрополит Будапештский и Венгерский Илларион, протоиерей Николай Балашов, митрополит Псковский и Порховский Тихон, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, протоиерей Артемий Владимиров, митрофорный протоиерей Андрей Ткачев, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии Алексей Осипов."Об этих санкциях говорят еще с мая. <…> Не могу сказать, что кто-либо из упомянутых в санкционном списке лиц готов переживать по этому поводу. Но, конечно, о печальном состоянии умов нынешних политических деятелей соседнего государства подобные известия говорят много", - сказал Балашов.Он выразил надежду на то, что на Украине "беснование рано или поздно закончится, а мир и сотрудничество между нашими братскими народами непременно будут восстановлены"."Перечеркнуть многовековую историю нашей духовной и культурной общности никому не дано. Сделать прошлое небывшим не может даже Господь Бог, не то что совет национальной безопасности и обороны Украины или Зеленский. Будем продолжать молиться об Украине, которую мы знаем и любим, о наших братьях и сестрах, переживающих ныне тяжкие времена. Молиться о мире и скорейшем прекращении кровопролития. И лучшее время непременно настанет", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813270318.html

https://ria.ru/20220709/sanktsii-1801363398.html

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николай балашов, алексей осипов, украина, русская православная церковь, санкции в отношении россии