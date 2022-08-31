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Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер - РИА Новости, 31.08.2022
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Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер
Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер - РИА Новости, 31.08.2022
Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер
Разговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России носят гипотетический характер, он был бы еще более болезненный для европейцев, чем предыдущие, заявил в РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:14
2022-08-31T15:29
евросоюз
санкции в отношении россии
владимир чижов
в мире
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Разговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России носят гипотетический характер, он был бы еще более болезненный для европейцев, чем предыдущие, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Пока эти разговоры (о новом пакете санкций Евросоюза против России - ред.) носят гипотетический характер. Тот массив санкций, который уже принят, достаточно болезненный для экономики Евросоюза, и следующий пакет был бы еще болезненнее, поэтому тут им приходится думать дважды", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
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евросоюз, санкции в отношении россии, владимир чижов, в мире, россия
Евросоюз, Санкции в отношении России, Владимир Чижов, В мире, Россия
15:14 31.08.2022 (обновлено: 15:29 31.08.2022)
 
Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер

Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС против России носят гипотетический характер

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Разговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России носят гипотетический характер, он был бы еще более болезненный для европейцев, чем предыдущие, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Пока эти разговоры (о новом пакете санкций Евросоюза против России - ред.) носят гипотетический характер. Тот массив санкций, который уже принят, достаточно болезненный для экономики Евросоюза, и следующий пакет был бы еще болезненнее, поэтому тут им приходится думать дважды", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
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ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВладимир ЧижовВ миреРоссия
 
 
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