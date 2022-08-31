https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813443972.html
Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер
Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер - РИА Новости, 31.08.2022
Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер
Разговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России носят гипотетический характер, он был бы еще более болезненный для европейцев, чем предыдущие, заявил в РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:14
2022-08-31T15:14
2022-08-31T15:29
евросоюз
санкции в отношении россии
владимир чижов
в мире
россия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Разговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России носят гипотетический характер, он был бы еще более болезненный для европейцев, чем предыдущие, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Пока эти разговоры (о новом пакете санкций Евросоюза против России - ред.) носят гипотетический характер. Тот массив санкций, который уже принят, достаточно болезненный для экономики Евросоюза, и следующий пакет был бы еще болезненнее, поэтому тут им приходится думать дважды", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813286578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, санкции в отношении россии, владимир чижов, в мире, россия
Евросоюз, Санкции в отношении России, Владимир Чижов, В мире, Россия
15:14 31.08.2022 (обновлено: 15:29 31.08.2022)
Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер
Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС против России носят гипотетический характер