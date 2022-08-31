https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813443972.html

Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер

Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер - РИА Новости, 31.08.2022

Чижов: разговоры о новом пакете санкций ЕС носят гипотетический характер

Разговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России носят гипотетический характер, он был бы еще более болезненный для европейцев, чем предыдущие, заявил в РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:14

2022-08-31T15:14

2022-08-31T15:29

евросоюз

санкции в отношении россии

владимир чижов

в мире

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Разговоры о новом пакете санкций Евросоюза против России носят гипотетический характер, он был бы еще более болезненный для европейцев, чем предыдущие, заявил в среду постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Пока эти разговоры (о новом пакете санкций Евросоюза против России - ред.) носят гипотетический характер. Тот массив санкций, который уже принят, достаточно болезненный для экономики Евросоюза, и следующий пакет был бы еще болезненнее, поэтому тут им приходится думать дважды", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813286578.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

евросоюз, санкции в отношении россии, владимир чижов, в мире, россия