https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813313261.html
Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России
Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России - РИА Новости, 31.08.2022
Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России
Стоимость ремонта дорог в Британии возросла после начала спецоперации на Украине из-за сокращения поставок битума из России, сообщает британская ассоциация... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:21
2022-08-31T07:21
2022-08-31T07:34
санкции в отношении россии
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799558309_213:0:2570:1326_1920x0_80_0_0_25591efd697c509882e393bb4495c8ae.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стоимость ремонта дорог в Британии возросла после начала спецоперации на Украине из-за сокращения поставок битума из России, сообщает британская ассоциация муниципальных властей (LGA).Отмечается, что затраты на устранение выбоин и замену дорожного покрытия выросли примерно на 22%.Согласно последним оценкам, на то, чтобы привести местные дороги в должное состояние, потребуется 10 лет и 12 миллиардов фунтов стерлингов. Из-за возросших расходов эти сроки могут увеличиться.На муниципальные бюджеты также оказывает влияние роста цен на электричество, сталь и цемент.Ассоциация призывает будущего британского премьера срочно помочь местным властям справиться с возросшими затратами.
https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813311610.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799558309_725:0:2493:1326_1920x0_80_0_0_fd2341e6954ee6dc442ec236c7cfd451.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, великобритания
Санкции в отношении России, Великобритания
07:21 31.08.2022 (обновлено: 07:34 31.08.2022)
Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России
Стоимость ремонта дорог в Британии возросла из-за сокращения поставок битума из России
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стоимость ремонта дорог в Британии возросла после начала спецоперации на Украине из-за сокращения поставок битума из России, сообщает британская ассоциация муниципальных властей (LGA).
"Около 60% битума (до начала спецоперации на Украине)... поставлялось из России и продавалось на европейском рынке... (с начала спецоперации на Украине городским) советам пришлось нормировать поставки материала и закупать их на других рынках, что привело к промедлениям с ремонтом дорог и ростом цен на него", - говорится в релизе организации.
Отмечается, что затраты на устранение выбоин и замену дорожного покрытия выросли примерно на 22%.
Согласно последним оценкам, на то, чтобы привести местные дороги в должное состояние, потребуется 10 лет и 12 миллиардов фунтов стерлингов. Из-за возросших расходов эти сроки могут увеличиться.
На муниципальные бюджеты также оказывает влияние роста цен на электричество, сталь и цемент.
Ассоциация призывает будущего британского премьера срочно помочь местным властям справиться с возросшими затратами.