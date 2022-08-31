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Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России - РИА Новости, 31.08.2022
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Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России
Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России - РИА Новости, 31.08.2022
Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России
Стоимость ремонта дорог в Британии возросла после начала спецоперации на Украине из-за сокращения поставок битума из России, сообщает британская ассоциация... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:21
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санкции в отношении россии
великобритания
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стоимость ремонта дорог в Британии возросла после начала спецоперации на Украине из-за сокращения поставок битума из России, сообщает британская ассоциация муниципальных властей (LGA).Отмечается, что затраты на устранение выбоин и замену дорожного покрытия выросли примерно на 22%.Согласно последним оценкам, на то, чтобы привести местные дороги в должное состояние, потребуется 10 лет и 12 миллиардов фунтов стерлингов. Из-за возросших расходов эти сроки могут увеличиться.На муниципальные бюджеты также оказывает влияние роста цен на электричество, сталь и цемент.Ассоциация призывает будущего британского премьера срочно помочь местным властям справиться с возросшими затратами.
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санкции в отношении россии, великобритания
Санкции в отношении России, Великобритания
07:21 31.08.2022 (обновлено: 07:34 31.08.2022)
 
Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России

Стоимость ремонта дорог в Британии возросла из-за сокращения поставок битума из России

© Фото : Public domain/Daniel Tzvi Природный битум из Мертвого моря
Природный битум из Мертвого моря - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Public domain/Daniel Tzvi
Природный битум из Мертвого моря. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стоимость ремонта дорог в Британии возросла после начала спецоперации на Украине из-за сокращения поставок битума из России, сообщает британская ассоциация муниципальных властей (LGA).
"Около 60% битума (до начала спецоперации на Украине)... поставлялось из России и продавалось на европейском рынке... (с начала спецоперации на Украине городским) советам пришлось нормировать поставки материала и закупать их на других рынках, что привело к промедлениям с ремонтом дорог и ростом цен на него", - говорится в релизе организации.
Отмечается, что затраты на устранение выбоин и замену дорожного покрытия выросли примерно на 22%.
Согласно последним оценкам, на то, чтобы привести местные дороги в должное состояние, потребуется 10 лет и 12 миллиардов фунтов стерлингов. Из-за возросших расходов эти сроки могут увеличиться.
На муниципальные бюджеты также оказывает влияние роста цен на электричество, сталь и цемент.
Ассоциация призывает будущего британского премьера срочно помочь местным властям справиться с возросшими затратами.
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Санкции в отношении РоссииВеликобритания
 
 
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