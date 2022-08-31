https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813313261.html

Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России

Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России - РИА Новости, 31.08.2022

Стоимость ремонта дорог в Британии выросла без битума из России

Стоимость ремонта дорог в Британии возросла после начала спецоперации на Украине из-за сокращения поставок битума из России, сообщает британская ассоциация... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:21

2022-08-31T07:21

2022-08-31T07:34

санкции в отношении россии

великобритания

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Стоимость ремонта дорог в Британии возросла после начала спецоперации на Украине из-за сокращения поставок битума из России, сообщает британская ассоциация муниципальных властей (LGA).Отмечается, что затраты на устранение выбоин и замену дорожного покрытия выросли примерно на 22%.Согласно последним оценкам, на то, чтобы привести местные дороги в должное состояние, потребуется 10 лет и 12 миллиардов фунтов стерлингов. Из-за возросших расходов эти сроки могут увеличиться.На муниципальные бюджеты также оказывает влияние роста цен на электричество, сталь и цемент.Ассоциация призывает будущего британского премьера срочно помочь местным властям справиться с возросшими затратами.

https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813311610.html

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санкции в отношении россии, великобритания