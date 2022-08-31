https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813311610.html

Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций

Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций - РИА Новости, 31.08.2022

Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций

Двадцать восемь эстонских компаний просят временно освободить их от санкций ЕС против России, чтобы продолжить импортировать оттуда нефтепродукты, сообщает... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T06:37

2022-08-31T06:37

2022-08-31T07:29

владимир путин

россия

украина

европа

евросоюз

trafigura

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Двадцать восемь эстонских компаний просят временно освободить их от санкций ЕС против России, чтобы продолжить импортировать оттуда нефтепродукты, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.Согласно рестрикциям, введенным Евросоюзом против Москвы после начала спецоперации на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.По словам министра, публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны.В перечне компаний, попросивших об исключениях, оказались трейдер Trafigura и эстонская государственная железнодорожная компания Operail.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html

https://ria.ru/20220829/nedvizhimost-1813034449.html

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украина

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владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз, trafigura, санкции в отношении россии