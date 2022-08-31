https://ria.ru/20220831/sanktsii-1813311610.html
Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций
Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций - РИА Новости, 31.08.2022
Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций
Двадцать восемь эстонских компаний просят временно освободить их от санкций ЕС против России, чтобы продолжить импортировать оттуда нефтепродукты, сообщает... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T06:37
2022-08-31T06:37
2022-08-31T07:29
владимир путин
россия
украина
европа
евросоюз
trafigura
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Двадцать восемь эстонских компаний просят временно освободить их от санкций ЕС против России, чтобы продолжить импортировать оттуда нефтепродукты, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.Согласно рестрикциям, введенным Евросоюзом против Москвы после начала спецоперации на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.По словам министра, публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны.В перечне компаний, попросивших об исключениях, оказались трейдер Trafigura и эстонская государственная железнодорожная компания Operail.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html
https://ria.ru/20220829/nedvizhimost-1813034449.html
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владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз, trafigura, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, Евросоюз, Trafigura, Санкции в отношении России
06:37 31.08.2022 (обновлено: 07:29 31.08.2022)
Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций
ERR: Почти 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций