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Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций - РИА Новости, 31.08.2022
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Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций
Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций - РИА Новости, 31.08.2022
Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций
Двадцать восемь эстонских компаний просят временно освободить их от санкций ЕС против России, чтобы продолжить импортировать оттуда нефтепродукты, сообщает... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T06:37
2022-08-31T07:29
владимир путин
россия
украина
европа
евросоюз
trafigura
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Двадцать восемь эстонских компаний просят временно освободить их от санкций ЕС против России, чтобы продолжить импортировать оттуда нефтепродукты, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.Согласно рестрикциям, введенным Евросоюзом против Москвы после начала спецоперации на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.По словам министра, публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны.В перечне компаний, попросивших об исключениях, оказались трейдер Trafigura и эстонская государственная железнодорожная компания Operail.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html
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владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз, trafigura, санкции в отношении россии
Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, Евросоюз, Trafigura, Санкции в отношении России
06:37 31.08.2022 (обновлено: 07:29 31.08.2022)
 
Около 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций

ERR: Почти 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии в Москве
Государственный флаг Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Двадцать восемь эстонских компаний просят временно освободить их от санкций ЕС против России, чтобы продолжить импортировать оттуда нефтепродукты, сообщает портал государственного телерадиовещания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.
Согласно рестрикциям, введенным Евросоюзом против Москвы после начала спецоперации на Украине, правительствам и другим государственным органам надо прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

"Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией", — заявил Рейнсалу.

По словам министра, публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны.
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В перечне компаний, попросивших об исключениях, оказались трейдер Trafigura и эстонская государственная железнодорожная компания Operail.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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