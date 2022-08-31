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Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны

Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны - РИА Новости, 31.08.2022

Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:54

2022-08-31T01:54

2022-08-31T09:58

в мире

владимир путин

россия

европа

украина

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БЕРЛИН, 31 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить российского президента Владимира Путина.По мнению канцлера, санкции — важное средство давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220829/reforma-1812920637.html

россия

европа

украина

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в мире, владимир путин, россия, европа, украина