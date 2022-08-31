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Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны - РИА Новости, 31.08.2022
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Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны
Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны - РИА Новости, 31.08.2022
Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:54
2022-08-31T09:58
в мире
владимир путин
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БЕРЛИН, 31 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить российского президента Владимира Путина.По мнению канцлера, санкции — важное средство давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, владимир путин, россия, европа, украина
В мире, Владимир Путин, Россия, Европа, Украина
01:54 31.08.2022 (обновлено: 09:58 31.08.2022)
 
Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал санкции Запада против России эффективными и правильными

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить российского президента Владимира Путина.

"Западные санкции эффективны и правильны", — сказал Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme.

По мнению канцлера, санкции — важное средство давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.

"Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии (из западного альянса сторонников Украины) не может быть и речи", — добавил канцлер. Он также отметил, что "сильный и единый ответ Европы" на этот конфликт "удивил Путина". "Он не ожидал этого", — считает канцлер.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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