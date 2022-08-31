https://ria.ru/20220831/sakhar-1813420630.html
В Липецкой области приступили к производству сахара из свеклы нового урожая
В Липецкой области приступили к производству сахара из свеклы нового урожая - РИА Новости, 31.08.2022
В Липецкой области приступили к производству сахара из свеклы нового урожая
В Липецкой области приступили к производству сахара из свеклы нового урожая – на трех заводах переработали 75,5 тысячи тонн корнеплодов, еще три сахарных завода РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:12
2022-08-31T14:12
2022-08-31T14:26
липецкая область
липецкая область
грязинский район
экономика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. В Липецкой области приступили к производству сахара из свеклы нового урожая – на трех заводах переработали 75,5 тысячи тонн корнеплодов, еще три сахарных завода запустятся в ближайшее время, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что из переработанной свеклы произведено более пяти тысяч тонн сахара. Работают заводы в Добринском, Лебедянском и Грязинском районах."В регионе выращен хороший урожай, важно убрать его без потерь", – подчеркнул губернатор.По словам главы региона, всего в этом году липецким заводам предстоит переработать сахарную свеклу, полученную со 132 тысяч гектаров, производя ежегодно более 800 тысяч тонн сахарного песка.
https://ria.ru/20220823/svekla-1811585854.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, грязинский район, экономика, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Грязинский район, Экономика, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 31 авг – РИА Новости. В Липецкой области приступили к производству сахара из свеклы нового урожая – на трех заводах переработали 75,5 тысячи тонн корнеплодов, еще три сахарных завода запустятся в ближайшее время, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что из переработанной свеклы произведено более пяти тысяч тонн сахара. Работают заводы в Добринском, Лебедянском и Грязинском районах
.
"В регионе выращен хороший урожай, важно убрать его без потерь", – подчеркнул губернатор.
По словам главы региона, всего в этом году липецким заводам предстоит переработать сахарную свеклу, полученную со 132 тысяч гектаров, производя ежегодно более 800 тысяч тонн сахарного песка.