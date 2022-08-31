https://ria.ru/20220831/rt-1813587672.html

Замглавреда RT не удивил призыв Киева запретить все российские каналы в ЕС

Замглавреда RT не удивил призыв Киева запретить все российские каналы в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022

Замглавреда RT не удивил призыв Киева запретить все российские каналы в ЕС

Заместитель главного редактора, директор по маркетингу RT Анна Белкина, говоря о призыве Владимира Зеленского запретить все российские каналы в ЕС, заявила РИА... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T23:08

2022-08-31T23:08

2022-08-31T23:09

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Заместитель главного редактора, директор по маркетингу RT Анна Белкина, говоря о призыве Владимира Зеленского запретить все российские каналы в ЕС, заявила РИА Новости, что этому они не удивляются и такие призывы звучат уже много лет.Зеленский в среду призвал ЕС запретить вещание всех российских каналов на своей территории."Таким призывам мы уже давным давно не удивляемся. Призывы запретить именно RT в Европе, да и на более широком "Западе", звучали постоянно много лет задолго до СВО, как только мы стали сильным, влиятельным, услышанным голосом, голосом, которому стали доверять, и не просто про то, что происходит в России, но и у них, в их собственных городах, странах и в мире в целом", - сказала Белкина.По ее словам, иронично то, что это именно те самые страны, те самые политики, которые долгие годы учили свободе слова, которые говорили, что разнообразие голосов, разнообразие мнений, каналов - это замечательно, эти принципы забыли в момент, как только эта свобода слова дала свободу словам, с которыми они не согласны.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220728/moderatsiya-1805476677.html

https://ria.ru/20220823/sputnik-1811656998.html

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Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

франция, европа, россия, евросоюз, европарламент