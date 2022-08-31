Венгрия назвала "Росатом" надежным партнером
Глава МИД Венгрии: "Росатом" это надежный партнер, а не угроза безопасности страны
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Росатом" - не угроза венгерской безопасности, а надежный и зарекомендовавший себя партнер.
Ранее венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова".
"Мы не считаем "Росатом" угрозой безопасности Венгрии, мы давно сотрудничаем, может быть, причина в этом. Мы используем российские технологии в ядерной сфере уже 40 лет. И за эти 40 лет мы получили очень много положительного опыта, так что у нас нет причин не сотрудничать с "Росатомом", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос чешского журналиста после заседания совета министров глав ЕС в Праге. Видео опубликовано в аккаунте Сийярто в соцсетях.
Глава венгерского МИД также подчеркнул, что чешское руководство может иметь иное мнение, однако необходимо уважать позиции друг друга.
Весной 2021 года правительство Чехии решило исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны на фоне заявлений премьера Чехии Андрея Бабиша о том, что чешские власти подозревают спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Госкорпорация "Росатом" назвала это решение нерыночным и политически ангажированным. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.
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