https://ria.ru/20220831/rosatom-1813584584.html

Венгрия назвала "Росатом" надежным партнером

Венгрия назвала "Росатом" надежным партнером - РИА Новости, 31.08.2022

Венгрия назвала "Росатом" надежным партнером

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Росатом" - не угроза венгерской безопасности, а надежный и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:33

2022-08-31T22:33

2022-08-31T22:33

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БУДАПЕШТ, 31 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Росатом" - не угроза венгерской безопасности, а надежный и зарекомендовавший себя партнер.Ранее венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш-2", пятого корпуса реактора АЭС "Пакш-2" и шесть разрешений на строительство "ядерного острова"."Мы не считаем "Росатом" угрозой безопасности Венгрии, мы давно сотрудничаем, может быть, причина в этом. Мы используем российские технологии в ядерной сфере уже 40 лет. И за эти 40 лет мы получили очень много положительного опыта, так что у нас нет причин не сотрудничать с "Росатомом", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос чешского журналиста после заседания совета министров глав ЕС в Праге. Видео опубликовано в аккаунте Сийярто в соцсетях.Глава венгерского МИД также подчеркнул, что чешское руководство может иметь иное мнение, однако необходимо уважать позиции друг друга.Весной 2021 года правительство Чехии решило исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны на фоне заявлений премьера Чехии Андрея Бабиша о том, что чешские власти подозревают спецслужбы России в якобы причастности ко взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Госкорпорация "Росатом" назвала это решение нерыночным и политически ангажированным. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес РФ нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали, что эти обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220831/vengriya-1813428659.html

https://ria.ru/20220828/vengriya-1812732734.html

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