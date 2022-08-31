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Мэр Бердянска анонсировал референдум о статусе региона в сентябре - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/referendum-1813474172.html
Мэр Бердянска анонсировал референдум о статусе региона в сентябре
Мэр Бердянска анонсировал референдум о статусе региона в сентябре - РИА Новости, 31.08.2022
Мэр Бердянска анонсировал референдум о статусе региона в сентябре
Референдум о статусе Бердянска и освобожденной территории Запорожской области запланирован на сентябрь, при этом точная дата еще не известна, заявил в среду... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:26
2022-08-31T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Референдум о статусе Бердянска и освобожденной территории Запорожской области запланирован на сентябрь, при этом точная дата еще не известна, заявил в среду журналистам мэр города Александр Сауленко."Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", - заявил Сауленко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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в мире, бердянск, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Запорожская область, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:26 31.08.2022
 
Мэр Бердянска анонсировал референдум о статусе региона в сентябре

Мэр Бердянска Сауленко: референдум о статусе Запорожской области планируется в сентябре

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Референдум о статусе Бердянска и освобожденной территории Запорожской области запланирован на сентябрь, при этом точная дата еще не известна, заявил в среду журналистам мэр города Александр Сауленко.
"Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", - заявил Сауленко.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянскЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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