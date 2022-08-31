https://ria.ru/20220831/referendum-1813474172.html

Мэр Бердянска анонсировал референдум о статусе региона в сентябре

Мэр Бердянска анонсировал референдум о статусе региона в сентябре - РИА Новости, 31.08.2022

Мэр Бердянска анонсировал референдум о статусе региона в сентябре

Референдум о статусе Бердянска и освобожденной территории Запорожской области запланирован на сентябрь, при этом точная дата еще не известна, заявил в среду... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:26

2022-08-31T16:26

2022-08-31T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

запорожская область

украина

россия

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Референдум о статусе Бердянска и освобожденной территории Запорожской области запланирован на сентябрь, при этом точная дата еще не известна, заявил в среду журналистам мэр города Александр Сауленко."Референдум будет, естественно, проходить на нашей территории. Мы готовимся к этому референдуму, планируется он в сентябре, дату пока точно сказать не могу", - заявил Сауленко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220830/kherson-1813047766.html

бердянск

запорожская область

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, бердянск, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр