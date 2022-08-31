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Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости - РИА Новости, 31.08.2022
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Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости
Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости - РИА Новости, 31.08.2022
Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости
Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году - не про конфронтацию, это предупреждение и воззвание к политической мудрости, но ее не восприняли... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:48
2022-08-31T11:48
в мире
сша
нато
европа
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году - не про конфронтацию, это предупреждение и воззвание к политической мудрости, но ее не восприняли кровожадные и недружественные слушатели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (мюнхенская речь) не про конфронтацию, он предупреждал, он воззывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения, слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".По его словам, мюнхенскую речь нужно читать целиком. "Я вам советую просто время от времени, когда возникают вопросы, что происходит, читать мюнхенскую речь Путина, потому что такой силы убеждения, для меня круче этого ничего нет... Перед тем, как у кого-то спросить - открывайте мюнхенскую речь Путина", - посоветовал Песков участникам марафона.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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в мире, сша, нато, европа, владимир путин, дмитрий песков
В мире, США, НАТО, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков
11:48 31.08.2022
 
Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости

Песков: мюнхенская речь была не про конфронтацию, но кровожадные слушатели не поняли ее

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне Знание - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году - не про конфронтацию, это предупреждение и воззвание к политической мудрости, но ее не восприняли кровожадные и недружественные слушатели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (мюнхенская речь) не про конфронтацию, он предупреждал, он воззывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения, слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".
По его словам, мюнхенскую речь нужно читать целиком. "Я вам советую просто время от времени, когда возникают вопросы, что происходит, читать мюнхенскую речь Путина, потому что такой силы убеждения, для меня круче этого ничего нет... Перед тем, как у кого-то спросить - открывайте мюнхенскую речь Путина", - посоветовал Песков участникам марафона.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
14 мая, 05:06
В США признали ошибкой пренебрежение Мюнхенской речью Путина
 
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