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Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости
Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости - РИА Новости, 31.08.2022
Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости
Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году - не про конфронтацию, это предупреждение и воззвание к политической мудрости, но ее не восприняли... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:48
2022-08-31T11:48
2022-08-31T11:48
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году - не про конфронтацию, это предупреждение и воззвание к политической мудрости, но ее не восприняли кровожадные и недружественные слушатели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это (мюнхенская речь) не про конфронтацию, он предупреждал, он воззывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения, слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".По его словам, мюнхенскую речь нужно читать целиком. "Я вам советую просто время от времени, когда возникают вопросы, что происходит, читать мюнхенскую речь Путина, потому что такой силы убеждения, для меня круче этого ничего нет... Перед тем, как у кого-то спросить - открывайте мюнхенскую речь Путина", - посоветовал Песков участникам марафона.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нато, европа, владимир путин, дмитрий песков
В мире, США, НАТО, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков назвал мюнхенскую речь Путина воззванием к политической мудрости
Песков: мюнхенская речь была не про конфронтацию, но кровожадные слушатели не поняли ее
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году - не про конфронтацию, это предупреждение и воззвание к политической мудрости, но ее не восприняли кровожадные и недружественные слушатели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это (мюнхенская речь) не про конфронтацию, он предупреждал, он воззывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому что у нас нет таланта убеждения, у Путина прекрасный талант убеждения, слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание".
По его словам, мюнхенскую речь нужно читать целиком. "Я вам советую просто время от времени, когда возникают вопросы, что происходит, читать мюнхенскую речь Путина, потому что такой силы убеждения, для меня круче этого ничего нет... Перед тем, как у кого-то спросить - открывайте мюнхенскую речь Путина", - посоветовал Песков участникам марафона.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США
и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО
и размещения в Восточной Европе
объектов американской противоракетной обороны.