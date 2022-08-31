https://ria.ru/20220831/razval-1813291225.html

Экономист рассказал, какая страна может развалить Евросоюз изнутри

Экономист рассказал, какая страна может развалить Евросоюз изнутри - РИА Новости, 31.08.2022

Экономист рассказал, какая страна может развалить Евросоюз изнутри

Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T02:15

2022-08-31T02:15

2022-08-31T11:32

в мире

польша

германия

великобритания

евросоюз

рэу имени г. в. плеханова

денис перепелица

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза. Об этом рассказал агентству "Прайм" завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица.По словам эксперта, толчком к разрушению сообщества также могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, а именно призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории.Кроме того, после карантина, вызванного пандемией коронавируса, усилились партии, ставящие национальные интересы выше интересов Евросоюза, политика стран начала расходиться с общим направлением сообщества, добавил Перепелица.Он считает, что следующими после Великобритании ЕС покинут Польша и Венгрия из-за достаточно консервативных взглядов населения и правительств. Это может привести к расформированию союза или его переформатированию в усеченном составе, предположил собеседник агентства."Есть большая вероятность, что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция", — подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20220830/evrointegratsiya-1812987814.html

польша

германия

великобритания

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в мире, польша, германия, великобритания, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова, денис перепелица