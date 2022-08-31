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Экономист рассказал, какая страна может развалить Евросоюз изнутри - РИА Новости, 31.08.2022
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Экономист рассказал, какая страна может развалить Евросоюз изнутри
Экономист рассказал, какая страна может развалить Евросоюз изнутри - РИА Новости, 31.08.2022
Экономист рассказал, какая страна может развалить Евросоюз изнутри
Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T02:15
2022-08-31T11:32
в мире
польша
германия
великобритания
евросоюз
рэу имени г. в. плеханова
денис перепелица
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза. Об этом рассказал агентству "Прайм" завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица.По словам эксперта, толчком к разрушению сообщества также могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, а именно призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории.Кроме того, после карантина, вызванного пандемией коронавируса, усилились партии, ставящие национальные интересы выше интересов Евросоюза, политика стран начала расходиться с общим направлением сообщества, добавил Перепелица.Он считает, что следующими после Великобритании ЕС покинут Польша и Венгрия из-за достаточно консервативных взглядов населения и правительств. Это может привести к расформированию союза или его переформатированию в усеченном составе, предположил собеседник агентства."Есть большая вероятность, что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция", — подчеркнул эксперт.
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в мире, польша, германия, великобритания, евросоюз, рэу имени г. в. плеханова, денис перепелица
В мире, Польша, Германия, Великобритания, Евросоюз, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Денис Перепелица
02:15 31.08.2022 (обновлено: 11:32 31.08.2022)
 
Экономист рассказал, какая страна может развалить Евросоюз изнутри

Экономист Перепелица заявил о риске развала ЕС из-за нежелания Польши перейти на евро

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза. Об этом рассказал агентству "Прайм" завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
По словам эксперта, толчком к разрушению сообщества также могут стать недружественные действия Польши в отношении Германии, а именно призывы польских политиков вернуть утраченные в период Второй мировой войны территории.
Кроме того, после карантина, вызванного пандемией коронавируса, усилились партии, ставящие национальные интересы выше интересов Евросоюза, политика стран начала расходиться с общим направлением сообщества, добавил Перепелица.
Он считает, что следующими после Великобритании ЕС покинут Польша и Венгрия из-за достаточно консервативных взглядов населения и правительств. Это может привести к расформированию союза или его переформатированию в усеченном составе, предположил собеседник агентства.
"Есть большая вероятность, что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция", — подчеркнул эксперт.
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В миреПольшаГерманияВеликобританияЕвросоюзРЭУ имени Г. В. ПлехановаДенис Перепелица
 
 
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