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"Вымпелком" разработал систему "Маяк", прогнозирующую загрузку сети - РИА Новости, 31.08.2022
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"Вымпелком" разработал систему "Маяк", прогнозирующую загрузку сети
"Вымпелком" разработал систему "Маяк", прогнозирующую загрузку сети - РИА Новости, 31.08.2022
"Вымпелком" разработал систему "Маяк", прогнозирующую загрузку сети
Специалисты ПАО "Вымпелком" разработали систему "Маяк", которая позволяет оперативно реагировать на изменения трафика, прогнозировать загрузку сети, а также... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:00
2022-08-31T10:03
вымпелком
технологии
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты ПАО "Вымпелком" разработали систему "Маяк", которая позволяет оперативно реагировать на изменения трафика, прогнозировать загрузку сети, а также концентрировать работу инженеров на проблемных ее участках, сообщает оператор."Маяк" — это система сбора, аналитики и прогнозирования загрузки сети, которая позволяет контролировать и отслеживать загруженность всей транспортной сети ПАО "Вымпелком" в режиме реального времени.Также "Маяк" занимается построением трендов утилизации, сверкой операционных параметров портов оборудования и оценивает влияние перегруженных интерфейсов на базовые станции. Система способна выявлять низкозагруженные арендованные ресурсы и каналы, что дает возможность либо снижать стоимость затрат на их аренду, либо вовсе от нее отказываться.Кроме того, "Маяк" обладает функцией автоматических оповещений на случай, если что-либо требует оперативного внимания инженеров. Обладая предиктивным анализом, система прогнозирует загруженность сети на некоторое время вперед, что делает ее работу стабильнее.Система является оригинальным продуктом, написанным с использованием open source-решений, ее функционал постоянно расширяется и дополняется.В настоящий момент охват системы составляет 88% городских сетей и 100% магистральных, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220725/bilayn-1804802427.html
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вымпелком, технологии, билайн
ВымпелКом, Технологии, Билайн
10:00 31.08.2022 (обновлено: 10:03 31.08.2022)
 

"Вымпелком" разработал систему "Маяк", прогнозирующую загрузку сети

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСерверная
Серверная - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты ПАО "Вымпелком" разработали систему "Маяк", которая позволяет оперативно реагировать на изменения трафика, прогнозировать загрузку сети, а также концентрировать работу инженеров на проблемных ее участках, сообщает оператор.
"Маяк" — это система сбора, аналитики и прогнозирования загрузки сети, которая позволяет контролировать и отслеживать загруженность всей транспортной сети ПАО "Вымпелком" в режиме реального времени.
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Также "Маяк" занимается построением трендов утилизации, сверкой операционных параметров портов оборудования и оценивает влияние перегруженных интерфейсов на базовые станции. Система способна выявлять низкозагруженные арендованные ресурсы и каналы, что дает возможность либо снижать стоимость затрат на их аренду, либо вовсе от нее отказываться.
Кроме того, "Маяк" обладает функцией автоматических оповещений на случай, если что-либо требует оперативного внимания инженеров. Обладая предиктивным анализом, система прогнозирует загруженность сети на некоторое время вперед, что делает ее работу стабильнее.
Система является оригинальным продуктом, написанным с использованием open source-решений, ее функционал постоянно расширяется и дополняется.
В настоящий момент охват системы составляет 88% городских сетей и 100% магистральных, отмечается в сообщении.
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