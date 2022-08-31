https://ria.ru/20220831/razrabotka-1813259150.html

"Вымпелком" разработал систему "Маяк", прогнозирующую загрузку сети

"Вымпелком" разработал систему "Маяк", прогнозирующую загрузку сети - РИА Новости, 31.08.2022

"Вымпелком" разработал систему "Маяк", прогнозирующую загрузку сети

Специалисты ПАО "Вымпелком" разработали систему "Маяк", которая позволяет оперативно реагировать на изменения трафика, прогнозировать загрузку сети, а также... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:00

2022-08-31T10:00

2022-08-31T10:03

вымпелком

технологии

билайн

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Специалисты ПАО "Вымпелком" разработали систему "Маяк", которая позволяет оперативно реагировать на изменения трафика, прогнозировать загрузку сети, а также концентрировать работу инженеров на проблемных ее участках, сообщает оператор."Маяк" — это система сбора, аналитики и прогнозирования загрузки сети, которая позволяет контролировать и отслеживать загруженность всей транспортной сети ПАО "Вымпелком" в режиме реального времени.Также "Маяк" занимается построением трендов утилизации, сверкой операционных параметров портов оборудования и оценивает влияние перегруженных интерфейсов на базовые станции. Система способна выявлять низкозагруженные арендованные ресурсы и каналы, что дает возможность либо снижать стоимость затрат на их аренду, либо вовсе от нее отказываться.Кроме того, "Маяк" обладает функцией автоматических оповещений на случай, если что-либо требует оперативного внимания инженеров. Обладая предиктивным анализом, система прогнозирует загруженность сети на некоторое время вперед, что делает ее работу стабильнее.Система является оригинальным продуктом, написанным с использованием open source-решений, ее функционал постоянно расширяется и дополняется.В настоящий момент охват системы составляет 88% городских сетей и 100% магистральных, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220725/bilayn-1804802427.html

https://ria.ru/20220616/konsultant-1795208191.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, технологии, билайн