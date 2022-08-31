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Siemens Energy заявила, что не участвует в работах на "Северном потоке" - РИА Новости, 31.08.2022
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Siemens Energy заявила, что не участвует в работах на "Северном потоке"
Siemens Energy заявила, что не участвует в работах на "Северном потоке" - РИА Новости, 31.08.2022
Siemens Energy заявила, что не участвует в работах на "Северном потоке"
Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в технических работах на газопроводе "Северный поток 1", которые анонсировал "Газпром" с 31 августа, говорится РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:21
2022-08-31T12:44
экономика
северный поток
газпром
siemens
россия
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в технических работах на газопроводе "Северный поток 1", которые анонсировал "Газпром" с 31 августа, говорится в заявлении компании, на которое ссылается агентство Рейтер."Siemens Energy не участвует в технических работах, проводимых в настоящее время "Газпромом" на газопроводе "Северный поток 1". Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости", - заявил представитель компании в среду."Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60."Газпром" анонсировал, что работы на "Северном потоке" будут выполнены совместно со специалистами Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией необходимо каждые 1000 часов обслуживать агрегат: осматривать и очищать корпус, проверять работоспособность клапанов и настраивать систему регулирования расхода воздуха.После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".
https://ria.ru/20220831/gaz-1813324803.html
https://ria.ru/20220831/potok-1813376527.html
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экономика, северный поток, газпром, siemens, россия, европа
Экономика, Северный поток, Газпром, Siemens, Россия, Европа
11:21 31.08.2022 (обновлено: 12:44 31.08.2022)
 
Siemens Energy заявила, что не участвует в работах на "Северном потоке"

Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в работах на "Северном потоке"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в технических работах на газопроводе "Северный поток 1", которые анонсировал "Газпром" с 31 августа, говорится в заявлении компании, на которое ссылается агентство Рейтер.
"Siemens Energy не участвует в технических работах, проводимых в настоящее время "Газпромом" на газопроводе "Северный поток 1". Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости", - заявил представитель компании в среду.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
09:07
Поставку газа по "Северному потоку" прекратили на время плановых работ
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.
Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60.
"Газпром" анонсировал, что работы на "Северном потоке" будут выполнены совместно со специалистами Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией необходимо каждые 1000 часов обслуживать агрегат: осматривать и очищать корпус, проверять работоспособность клапанов и настраивать систему регулирования расхода воздуха.
После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
11:58
Песков обвинил Евросоюз в приостановке "Северного потока"
 
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