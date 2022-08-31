11:21 31.08.2022 (обновлено: 12:44 31.08.2022)
Siemens Energy заявила, что не участвует в работах на "Северном потоке"
Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в работах на "Северном потоке"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Компания Siemens Energy заявила, что не участвует в технических работах на газопроводе "Северный поток 1", которые анонсировал "Газпром" с 31 августа, говорится в заявлении компании, на которое ссылается агентство Рейтер.
"Siemens Energy не участвует в технических работах, проводимых в настоящее время "Газпромом" на газопроводе "Северный поток 1". Однако наши эксперты готовы проконсультировать компанию в случае необходимости", - заявил представитель компании в среду.
"Северный поток" — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.
Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60.
"Газпром" анонсировал, что работы на "Северном потоке" будут выполнены совместно со специалистами Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией необходимо каждые 1000 часов обслуживать агрегат: осматривать и очищать корпус, проверять работоспособность клапанов и настраивать систему регулирования расхода воздуха.
После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".