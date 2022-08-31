https://ria.ru/20220831/prokuratura-1813515370.html

Обвинение запросило пять лет для владелицы клуба, где погибла дочь Конкина

Обвинение запросило пять лет для владелицы клуба, где погибла дочь Конкина - РИА Новости, 31.08.2022

Обвинение запросило пять лет для владелицы клуба, где погибла дочь Конкина

Прокуратура Москвы попросила пять лет колонии общего режима для владелицы фитнес-клуба, где погибла дочь известного актера Владимира Конкина София, сообщает... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:43

2022-08-31T17:43

2022-08-31T20:20

россия

происшествия

москва

владимир конкин

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Прокуратура Москвы попросила пять лет колонии общего режима для владелицы фитнес-клуба, где погибла дочь известного актера Владимира Конкина София, сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства."Прокурор просил Пресненский районный суд признать подсудимую - владелицу и руководителя ООО "Фитнес-клуб "Джамп" – Анну Андрианову виновной в совершении преступления, предусмотренного "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении."Государственный обвинитель предложил суду назначить Андриановой наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, со штрафом 300 тысяч рублей", - уточняется в релизе.Кроме того, прокуратура потребовала лишить Андрианову права заниматься деятельностью, связанной с организацией физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий сроком на три года и взять подсудимую под стражу в зале суда.Дочь заслуженного артиста Владимира Конкина 22 сентября 2020 года начала тонуть в фитнес-клубе "Джамп". Без сознания ее обнаружили в воде посетители и персонал бассейна. Бригада скорой медицинской помощи доставила 32-летнюю Конкину в больницу, где она скончалась от асфиксии.По версии следствия, владелица и руководитель фитнес-клуба Анна Андрианова с ноября 2015 по сентябрь 2020 года предоставляла услуги по спортивно-оздоровительному плаванию в бассейне в отсутствие тренера или инструктора, медицинского работника и комнаты для медперсонала.

https://ria.ru/20200930/konkina-1578005204.html

https://ria.ru/20210909/sud-1749289297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, москва, владимир конкин