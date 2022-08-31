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На Ставрополье суд вынес приговор двум жителям за осквернение Вечного огня - РИА Новости, 31.08.2022
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На Ставрополье суд вынес приговор двум жителям за осквернение Вечного огня
На Ставрополье суд вынес приговор двум жителям за осквернение Вечного огня - РИА Новости, 31.08.2022
На Ставрополье суд вынес приговор двум жителям за осквернение Вечного огня
Суд приговорил к 2 и 2,5 годам лишения свободы двух местных жителей за осквернение Вечного огня на Ставрополье, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:41
2022-08-31T17:22
происшествия
россия
невинномысск
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 2 и 2,5 годам лишения свободы двух местных жителей за осквернение Вечного огня на Ставрополье, сообщает прокуратура региона.Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. Инцидент произошел 26 марта.В прокуратуре Ставрополья сообщали, что действия обвиняемых квалифицированы по статье УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц"."В суде установлено, что 26 марта текущего года двое молодых людей совместно с несовершеннолетним, в отношении которого ранее постановлен обвинительный приговор, находясь на "Алее славы" города Невинномысска… зажгли от "Вечного огня солдатской славы и бессмертия" сигареты, а также бросали в огонь цветы, возложенные рядом в память о павших воинах, при этом, пытаясь задуть его", - говорится в сообщении.Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимых виновными, назначив одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, второму в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении, добавили в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.В конце июня в Ставропольском краевом суде сообщали, что по этому инциденту к одному году воспитательной колонии приговорен несовершеннолетний.
https://ria.ru/20220731/delo-1806237395.html
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происшествия, россия, невинномысск, ставропольский край
Происшествия, Россия, Невинномысск, Ставропольский край
15:41 31.08.2022 (обновлено: 17:22 31.08.2022)
 
На Ставрополье суд вынес приговор двум жителям за осквернение Вечного огня

Суд приговорил двух жителей Ставропольского края к колонии за осквернение Вечного огня

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ПЯТИГОРСК, 31 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 2 и 2,5 годам лишения свободы двух местных жителей за осквернение Вечного огня на Ставрополье, сообщает прокуратура региона.
Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором трое парней стоят у Вечного огня, а один из них справляет нужду прямо на пламя. Инцидент произошел 26 марта.
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В прокуратуре Ставрополья сообщали, что действия обвиняемых квалифицированы по статье УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично, группой лиц".
"В суде установлено, что 26 марта текущего года двое молодых людей совместно с несовершеннолетним, в отношении которого ранее постановлен обвинительный приговор, находясь на "Алее славы" города Невинномысска… зажгли от "Вечного огня солдатской славы и бессмертия" сигареты, а также бросали в огонь цветы, возложенные рядом в память о павших воинах, при этом, пытаясь задуть его", - говорится в сообщении.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимых виновными, назначив одному из них наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, второму в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии-поселении, добавили в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.
В конце июня в Ставропольском краевом суде сообщали, что по этому инциденту к одному году воспитательной колонии приговорен несовершеннолетний.
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