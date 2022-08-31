https://ria.ru/20220831/pridnestrove-1813585136.html

В Приднестровье предложили подписать спецдокумент о гарантиях безопасности

В Приднестровье предложили подписать спецдокумент о гарантиях безопасности - РИА Новости, 31.08.2022

В Приднестровье предложили подписать спецдокумент о гарантиях безопасности

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в среду на встрече с главными редакторами местных СМИ заявил о предложении... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:39

2022-08-31T22:39

2022-08-31T22:39

в мире

кишинев

украина

тирасполь

обсе

мид польши

збигнев рау

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в среду на встрече с главными редакторами местных СМИ заявил о предложении участникам переговорного формата "5+2" подписать специальный документ о гарантиях мира и безопасности в Приднестровье, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау на брифинге в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2"."Когда я говорю с послами, серьезными людьми, все говорят о мире. Раз говорите о мире, так давайте подпишем документ – вот в чем идея. Одно дело говорить, другое дело подкрепить подписью желание сохранить мир. Такой проект мы подготовили и предложили всем изучить", - сказал Красносельский.По его словам, пока что все изучают, вроде бы все согласны, есть положительные отзывы. "Мы должны достигать мира и таким образом тоже. Это пример того, что за столом переговоров можно достичь результатов, в данном случае – мира. Позицию мира закрепить подписью того или иного должностного лица", - подчеркнул лидер Приднестровья.

https://ria.ru/20220825/pridnestrove-1812048495.html

кишинев

украина

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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в мире, кишинев, украина, тирасполь, обсе, мид польши, збигнев рау, вадим красносельский, приднестровская молдавская республика