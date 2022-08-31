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Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР
Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР
В ДНР фиксируют военные преступления со стороны украинских военнослужащих в Донбассе, они носят массовый характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:13
2022-08-31T14:13
2022-08-31T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В ДНР фиксируют военные преступления со стороны украинских военнослужащих в Донбассе, они носят массовый характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова."Мы с начала специальной военной операции и не только, а с начала конфликта, занимаемся фиксацией военных преступлений. На территории республики создана специальная комиссия по фиксации военных преступлений, но также этим занимаются и общественники и, в том числе, аппарат уполномоченного. После начала специальной военной операции мы понимаем, что военные преступления, к сожалению, участились. Они просто массовы, причём по всему спектру прав человека", - рассказала омбудсмен."Соответственно, мы ищем очевидцев, определенные истории, фиксируем и передаём данные о том, что узнали, в компетентные органы. На данный момент это и Следственный комитет, это и военная прокуратура Российской Федерации, а также наши компетентные органы", - указала Морозова.
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в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР
Омбудсмен Морозова: в ДНР фиксируют военные преступления украинских формирований
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В ДНР фиксируют военные преступления со стороны украинских военнослужащих в Донбассе, они носят массовый характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"Мы с начала специальной военной операции и не только, а с начала конфликта, занимаемся фиксацией военных преступлений. На территории республики создана специальная комиссия по фиксации военных преступлений, но также этим занимаются и общественники и, в том числе, аппарат уполномоченного. После начала специальной военной операции мы понимаем, что военные преступления, к сожалению, участились. Они просто массовы, причём по всему спектру прав человека", - рассказала омбудсмен.
"Соответственно, мы ищем очевидцев, определенные истории, фиксируем и передаём данные о том, что узнали, в компетентные органы. На данный момент это и Следственный комитет, это и военная прокуратура Российской Федерации, а также наши компетентные органы", - указала Морозова.