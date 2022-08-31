https://ria.ru/20220831/prestupleniya-1813421313.html

Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР

Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022

Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР

В ДНР фиксируют военные преступления со стороны украинских военнослужащих в Донбассе, они носят массовый характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:13

2022-08-31T14:13

2022-08-31T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В ДНР фиксируют военные преступления со стороны украинских военнослужащих в Донбассе, они носят массовый характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова."Мы с начала специальной военной операции и не только, а с начала конфликта, занимаемся фиксацией военных преступлений. На территории республики создана специальная комиссия по фиксации военных преступлений, но также этим занимаются и общественники и, в том числе, аппарат уполномоченного. После начала специальной военной операции мы понимаем, что военные преступления, к сожалению, участились. Они просто массовы, причём по всему спектру прав человека", - рассказала омбудсмен."Соответственно, мы ищем очевидцев, определенные истории, фиксируем и передаём данные о том, что узнали, в компетентные органы. На данный момент это и Следственный комитет, это и военная прокуратура Российской Федерации, а также наши компетентные органы", - указала Морозова.

https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811964175.html

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в мире, ситуация в днр и лнр