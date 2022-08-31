Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/prestupleniya-1813421313.html
Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР
Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР
В ДНР фиксируют военные преступления со стороны украинских военнослужащих в Донбассе, они носят массовый характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:13
2022-08-31T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В ДНР фиксируют военные преступления со стороны украинских военнослужащих в Донбассе, они носят массовый характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова."Мы с начала специальной военной операции и не только, а с начала конфликта, занимаемся фиксацией военных преступлений. На территории республики создана специальная комиссия по фиксации военных преступлений, но также этим занимаются и общественники и, в том числе, аппарат уполномоченного. После начала специальной военной операции мы понимаем, что военные преступления, к сожалению, участились. Они просто массовы, причём по всему спектру прав человека", - рассказала омбудсмен."Соответственно, мы ищем очевидцев, определенные истории, фиксируем и передаём данные о том, что узнали, в компетентные органы. На данный момент это и Следственный комитет, это и военная прокуратура Российской Федерации, а также наши компетентные органы", - указала Морозова.
https://ria.ru/20220824/nebenzya-1811964175.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:13 31.08.2022
 
Омбудсмен заявила о военных преступлениях украинских солдат в ДНР

Омбудсмен Морозова: в ДНР фиксируют военные преступления украинских формирований

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. В ДНР фиксируют военные преступления со стороны украинских военнослужащих в Донбассе, они носят массовый характер, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"Мы с начала специальной военной операции и не только, а с начала конфликта, занимаемся фиксацией военных преступлений. На территории республики создана специальная комиссия по фиксации военных преступлений, но также этим занимаются и общественники и, в том числе, аппарат уполномоченного. После начала специальной военной операции мы понимаем, что военные преступления, к сожалению, участились. Они просто массовы, причём по всему спектру прав человека", - рассказала омбудсмен.
"Соответственно, мы ищем очевидцев, определенные истории, фиксируем и передаём данные о том, что узнали, в компетентные органы. На данный момент это и Следственный комитет, это и военная прокуратура Российской Федерации, а также наши компетентные органы", - указала Морозова.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает на заседании Совета Безопасности по угрозам международной безопасности в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 22:16
Небензя упрекнул замгенсека ООН в безразличии к зверствам "Азова"*
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала