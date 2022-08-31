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Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами - РИА Новости, 31.08.2022
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Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами
Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами - РИА Новости, 31.08.2022
Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами
Ситуация с пожарами в Рязанской области находится под полным контролем, населенным пунктам ничего угрожает, доложил врио губернатора Павел Малков президенту... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:05
2022-08-31T18:09
природные пожары в россии
происшествия
рязанская область
москва
павел малков
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области находится под полным контролем, населенным пунктам ничего угрожает, доложил врио губернатора Павел Малков президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства."Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области уже сейчас характеризуется как полностью контролируемая, &lt;...&gt; у нас на всей территории сохранился один очаг такой — локальный, на восточной кромке", — заявил глава региона.По его словам, в ходе распространения пожара периодически возникала угроза эвакуации жителей нескольких населенных пунктов, но "все удалось отстоять", сейчас в этом нет необходимости.При этом Малков отметил, что планы по ликвидации пришлось скорректировать из-за шквалистого ветра: на восточной кромке пожара огонь сразу поднялся и прошел меньше чем за час четыре километра. Впоследствии ситуацию удалось взять под контроль, но ветер продолжает осложнять тушение.Эту информацию также подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко, отметив, что оставшийся очаг планируют потушить в течение суток. Кроме того, Григоренко доложил главе государства о ликвидации природного пожара в Марий Эл, а также о локализации той его части, которая действует на территории Нижегородской области. Пожар в Ивановской области локализуют в течение суток, добавил вице-премьер.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.
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Кадры леса после пожаров в Рязанской области
Кадры леса после пожаров в Рязанской области
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природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, москва, павел малков, владимир путин
Природные пожары в России, Происшествия, Рязанская область, Москва, Павел Малков, Владимир Путин
17:05 31.08.2022 (обновлено: 18:09 31.08.2022)
 
Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами

Врио губернатора Рязанской области Малков доложил Путину о полном контроле над пожарами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России во время тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС России во время тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области находится под полным контролем, населенным пунктам ничего угрожает, доложил врио губернатора Павел Малков президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства.
"Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области уже сейчас характеризуется как полностью контролируемая, <...> у нас на всей территории сохранился один очаг такой — локальный, на восточной кромке", — заявил глава региона.
Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанк

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

Карта лесных пожаров в Рязанской области в руках сотрудника МЧС РФ
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

Специальная техника противопожарной службы МЧС РФ и техника коммунальных служб неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

Последствие лесного пожара в Рязанской области
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

Женщины идут с иконами по дороге в Рязанской области через лес, пострадавший от пожара
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

Вертолеты МЧС у водоема среди леса в Рязанской области, пострадавшего от пожара
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

Автомобили скорой помощи неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в фотобанк
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
По его словам, в ходе распространения пожара периодически возникала угроза эвакуации жителей нескольких населенных пунктов, но "все удалось отстоять", сейчас в этом нет необходимости.
При этом Малков отметил, что планы по ликвидации пришлось скорректировать из-за шквалистого ветра: на восточной кромке пожара огонь сразу поднялся и прошел меньше чем за час четыре километра. Впоследствии ситуацию удалось взять под контроль, но ветер продолжает осложнять тушение.
Эту информацию также подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко, отметив, что оставшийся очаг планируют потушить в течение суток.
"Сейчас все усилия сосредоточены на локализации вот этого одного очага и, соответственно, работа направлена на борьбу уже с последствиями пожаров на остальной территории", — пояснил он.
Кроме того, Григоренко доложил главе государства о ликвидации природного пожара в Марий Эл, а также о локализации той его части, которая действует на территории Нижегородской области. Пожар в Ивановской области локализуют в течение суток, добавил вице-премьер.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.
Пожары из-за которых Москву заволокло смогом
22 августа, 18:12Инфографика
Пожары, из-за которых Москву заволокло смогом
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Природные пожары в РоссииПроисшествияРязанская областьМоскваПавел МалковВладимир Путин
 
 
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