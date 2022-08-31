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Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами
Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами - РИА Новости, 31.08.2022
Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами
Ситуация с пожарами в Рязанской области находится под полным контролем, населенным пунктам ничего угрожает, доложил врио губернатора Павел Малков президенту... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:05
2022-08-31T17:05
2022-08-31T18:09
природные пожары в россии
происшествия
рязанская область
москва
павел малков
владимир путин
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области находится под полным контролем, населенным пунктам ничего угрожает, доложил врио губернатора Павел Малков президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства."Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области уже сейчас характеризуется как полностью контролируемая, <...> у нас на всей территории сохранился один очаг такой — локальный, на восточной кромке", — заявил глава региона.По его словам, в ходе распространения пожара периодически возникала угроза эвакуации жителей нескольких населенных пунктов, но "все удалось отстоять", сейчас в этом нет необходимости.При этом Малков отметил, что планы по ликвидации пришлось скорректировать из-за шквалистого ветра: на восточной кромке пожара огонь сразу поднялся и прошел меньше чем за час четыре километра. Впоследствии ситуацию удалось взять под контроль, но ветер продолжает осложнять тушение.Эту информацию также подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко, отметив, что оставшийся очаг планируют потушить в течение суток. Кроме того, Григоренко доложил главе государства о ликвидации природного пожара в Марий Эл, а также о локализации той его части, которая действует на территории Нижегородской области. Пожар в Ивановской области локализуют в течение суток, добавил вице-премьер.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры леса после пожаров в Рязанской области
Кадры леса после пожаров в Рязанской области
2022-08-31T17:05
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, москва, павел малков, владимир путин
Природные пожары в России, Происшествия, Рязанская область, Москва, Павел Малков, Владимир Путин
17:05 31.08.2022 (обновлено: 18:09 31.08.2022)
Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами
Врио губернатора Рязанской области Малков доложил Путину о полном контроле над пожарами
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области находится под полным контролем, населенным пунктам ничего угрожает, доложил врио губернатора Павел Малков президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства.
"Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области уже сейчас характеризуется как полностью контролируемая, <...> у нас на всей территории сохранился один очаг такой — локальный, на восточной кромке", — заявил глава региона.
Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области
1 из 12
Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.
2 из 12
Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.
3 из 12
Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.
4 из 12
С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.
5 из 12
Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.
6 из 12
Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.
7 из 12
Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.
8 из 12
В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.
9 из 12
Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.
10 из 12
Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
11 из 12
Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.
12 из 12
Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.
1 из 12
Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.
2 из 12
Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.
3 из 12
Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.
4 из 12
С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.
5 из 12
Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.
6 из 12
Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.
7 из 12
Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.
8 из 12
В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.
9 из 12
Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.
10 из 12
Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
11 из 12
Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.
12 из 12
Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.
По его словам, в ходе распространения пожара периодически возникала угроза эвакуации жителей нескольких населенных пунктов, но "все удалось отстоять", сейчас в этом нет необходимости.
При этом Малков отметил, что планы по ликвидации пришлось скорректировать из-за шквалистого ветра: на восточной кромке пожара огонь сразу поднялся и прошел меньше чем за час четыре километра. Впоследствии ситуацию удалось взять под контроль, но ветер продолжает осложнять тушение.
Эту информацию также подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко, отметив, что оставшийся очаг планируют потушить в течение суток.
"Сейчас все усилия сосредоточены на локализации вот этого одного очага и, соответственно, работа направлена на борьбу уже с последствиями пожаров на остальной территории", — пояснил он.
Кроме того, Григоренко доложил главе государства о ликвидации природного пожара в Марий Эл, а также о локализации той его части, которая действует на территории Нижегородской области. Пожар в Ивановской области локализуют в течение суток, добавил вице-премьер.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область
и Москву.