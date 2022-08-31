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Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами

Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами - РИА Новости, 31.08.2022

Рязанские власти заявили о полном контроле ситуации с пожарами

Ситуация с пожарами в Рязанской области находится под полным контролем, населенным пунктам ничего угрожает, доложил врио губернатора Павел Малков президенту... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:05

2022-08-31T17:05

2022-08-31T18:09

природные пожары в россии

происшествия

рязанская область

москва

павел малков

владимир путин

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ситуация с пожарами в Рязанской области находится под полным контролем, населенным пунктам ничего угрожает, доложил врио губернатора Павел Малков президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства."Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области уже сейчас характеризуется как полностью контролируемая, <...> у нас на всей территории сохранился один очаг такой — локальный, на восточной кромке", — заявил глава региона.По его словам, в ходе распространения пожара периодически возникала угроза эвакуации жителей нескольких населенных пунктов, но "все удалось отстоять", сейчас в этом нет необходимости.При этом Малков отметил, что планы по ликвидации пришлось скорректировать из-за шквалистого ветра: на восточной кромке пожара огонь сразу поднялся и прошел меньше чем за час четыре километра. Впоследствии ситуацию удалось взять под контроль, но ветер продолжает осложнять тушение.Эту информацию также подтвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко, отметив, что оставшийся очаг планируют потушить в течение суток. Кроме того, Григоренко доложил главе государства о ликвидации природного пожара в Марий Эл, а также о локализации той его части, которая действует на территории Нижегородской области. Пожар в Ивановской области локализуют в течение суток, добавил вице-премьер.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры леса после пожаров в Рязанской области Кадры леса после пожаров в Рязанской области 2022-08-31T17:05 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

природные пожары в россии, происшествия, рязанская область, москва, павел малков, владимир путин