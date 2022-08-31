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Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали - РИА Новости, 31.08.2022
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Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали
Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали - РИА Новости, 31.08.2022
Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали
Крупный лесной пожар на территории Юринского района Марий Эл ликвидирован, сообщило министерство природы республики. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:47
2022-08-31T12:51
происшествия
нижегородская область
природные пожары в россии
республика марий эл
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар на территории Юринского района Марий Эл ликвидирован, сообщило министерство природы республики."Самый крупный лесной пожар этого года на территории Марий Эл, перешедший в леса Юринского района с Нижегородской области, ликвидирован сегодня, 31 августа, в 10.30", - говорится в сообщении.Вечером 16 августа огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл, его площадь составляла 300 гектаров, затем площадь возгорания увеличилась вдвое. Вечером 22 августа лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области был локализован на площади 700 гектаров.
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происшествия, нижегородская область, природные пожары в россии, республика марий эл, россия
Происшествия, Нижегородская область, Природные пожары в России, Республика Марий Эл, Россия
12:47 31.08.2022 (обновлено: 12:51 31.08.2022)
 
Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали

Минпророды Марий Эл заявило о ликвидации пожара на территории Юринского района республики

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара около поселка Сосновый бор в Республике Марий Эл
Тушение лесного пожара около поселка Сосновый бор в Республике Марий Эл - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тушение лесного пожара около поселка Сосновый бор в Республике Марий Эл. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар на территории Юринского района Марий Эл ликвидирован, сообщило министерство природы республики.
"Самый крупный лесной пожар этого года на территории Марий Эл, перешедший в леса Юринского района с Нижегородской области, ликвидирован сегодня, 31 августа, в 10.30", - говорится в сообщении.
Вечером 16 августа огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл, его площадь составляла 300 гектаров, затем площадь возгорания увеличилась вдвое. Вечером 22 августа лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области был локализован на площади 700 гектаров.
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 16:31
В Нижегородской области и Марий Эл локализовали лесные пожары
 
ПроисшествияНижегородская областьПриродные пожары в РоссииРеспублика Марий ЭлРоссия
 
 
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