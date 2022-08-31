https://ria.ru/20220831/pozhary-1813396620.html
Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали
Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали - РИА Новости, 31.08.2022
Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали
Крупный лесной пожар на территории Юринского района Марий Эл ликвидирован, сообщило министерство природы республики. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:47
2022-08-31T12:47
2022-08-31T12:51
происшествия
нижегородская область
природные пожары в россии
республика марий эл
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746612599_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_08bd28e852c90c1b61cc1550086381e1.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар на территории Юринского района Марий Эл ликвидирован, сообщило министерство природы республики."Самый крупный лесной пожар этого года на территории Марий Эл, перешедший в леса Юринского района с Нижегородской области, ликвидирован сегодня, 31 августа, в 10.30", - говорится в сообщении.Вечером 16 августа огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл, его площадь составляла 300 гектаров, затем площадь возгорания увеличилась вдвое. Вечером 22 августа лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области был локализован на площади 700 гектаров.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1812131769.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746612599_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc3aebfcea20f696f02f3147a0bb9953.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, природные пожары в россии, республика марий эл, россия
Происшествия, Нижегородская область, Природные пожары в России, Республика Марий Эл, Россия
12:47 31.08.2022 (обновлено: 12:51 31.08.2022)
Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали
Минпророды Марий Эл заявило о ликвидации пожара на территории Юринского района республики