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Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали

Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали - РИА Новости, 31.08.2022

Крупнейший лесной пожар в Марий Эл ликвидировали

Крупный лесной пожар на территории Юринского района Марий Эл ликвидирован, сообщило министерство природы республики. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:47

2022-08-31T12:47

2022-08-31T12:51

происшествия

нижегородская область

природные пожары в россии

республика марий эл

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг - РИА Новости. Крупный лесной пожар на территории Юринского района Марий Эл ликвидирован, сообщило министерство природы республики."Самый крупный лесной пожар этого года на территории Марий Эл, перешедший в леса Юринского района с Нижегородской области, ликвидирован сегодня, 31 августа, в 10.30", - говорится в сообщении.Вечером 16 августа огонь перекинулся из Воротынского района Нижегородской области на территорию Юринского района Марий Эл, его площадь составляла 300 гектаров, затем площадь возгорания увеличилась вдвое. Вечером 22 августа лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области был локализован на площади 700 гектаров.

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происшествия, нижегородская область, природные пожары в россии, республика марий эл, россия