Пять вертолетов в среду будут тушить лесные пожары в Рязанской области

Более шести тысяч человек и около двух тысяч единиц техники тушат рязанские лесные пожары
Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.
Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.
Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.
Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.
Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.
С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.
С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.
Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.
Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.
Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.
Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.
Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.
Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.
В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.
В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.
Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.
Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.
Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.
Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.
Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.
Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.
С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.
Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.
Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.
Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.
В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.
Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.
Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.