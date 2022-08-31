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Пять вертолетов в среду будут тушить лесные пожары в Рязанской области

Пять вертолетов в среду будут тушить лесные пожары в Рязанской области - РИА Новости, 31.08.2022

Пять вертолетов в среду будут тушить лесные пожары в Рязанской области

Пять вертолетов в среду будут тушить лесные пожары в Рязанской области, всего в борьбе с огнем задействованы более 6 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:35

2022-08-31T09:35

2022-08-31T09:35

происшествия

рязанская область

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Пять вертолетов в среду будут тушить лесные пожары в Рязанской области, всего в борьбе с огнем задействованы более 6 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники, сообщает ГУ МЧС по региону.По данным ГУ МЧС на среду, в регионе продолжается распространение лесных пожаров по лесной подстилке, ситуацию осложняют сильный ветер, жара и отсутствие осадков."На сегодняшний день спланирована работа пяти воздушных судов – двух от МЧС России (Ми-8, Во-105) и трех от Московского авиационного центра (два ВК117С-2, Ка-32). В тушении пожаров задействованы парашютисты-десантники и волонтеры. Всего в ликвидации природных пожаров принимают участие более 6 тысяч человек и порядка 2 тысяч единиц техники", - информирует ГУ МЧС.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, дым от них идет в соседние регионы, включая Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.

рязанская область

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры леса после пожаров в Рязанской области Кадры леса после пожаров в Рязанской области 2022-08-31T09:35 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии