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Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке

Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке - РИА Новости, 31.08.2022

Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке

Пламя лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:28

2022-08-31T09:28

2022-08-31T10:08

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Пламя лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке, сообщили в ГУ МЧС по региону."Пожароопасную обстановку усложняют погодные условия — сильные порывы ветра, жаркая погода и отсутствие осадков", — отметили там.В ведомстве добавили, что, как и накануне, группировка МЧС России сосредоточена на защите от огня населенных пунктов — Култуки, Малаховка и Сергеевка. Более 100 человек и 25 единиц техники ведут круглосуточное окарауливание для недопущения перехода огня. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркивают в управлении.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.

рязанская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры леса после пожаров в Рязанской области Кадры леса после пожаров в Рязанской области 2022-08-31T09:28 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)