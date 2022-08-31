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Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке - РИА Новости, 31.08.2022
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Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке
Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке - РИА Новости, 31.08.2022
Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке
Пламя лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:28
2022-08-31T10:08
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Пламя лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке, сообщили в ГУ МЧС по региону."Пожароопасную обстановку усложняют погодные условия — сильные порывы ветра, жаркая погода и отсутствие осадков", — отметили там.В ведомстве добавили, что, как и накануне, группировка МЧС России сосредоточена на защите от огня населенных пунктов — Култуки, Малаховка и Сергеевка. Более 100 человек и 25 единиц техники ведут круглосуточное окарауливание для недопущения перехода огня. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркивают в управлении.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.
рязанская область
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Кадры леса после пожаров в Рязанской области
Кадры леса после пожаров в Рязанской области
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:28 31.08.2022 (обновлено: 10:08 31.08.2022)
 
Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке

Пожар в Рязанской области распространяется по лесной подстилке, этому способствует ветер

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСпецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области
Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Пламя лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке, сообщили в ГУ МЧС по региону.
"Пожароопасную обстановку усложняют погодные условия — сильные порывы ветра, жаркая погода и отсутствие осадков", — отметили там.
В ведомстве добавили, что, как и накануне, группировка МЧС России сосредоточена на защите от огня населенных пунктов — Култуки, Малаховка и Сергеевка. Более 100 человек и 25 единиц техники ведут круглосуточное окарауливание для недопущения перехода огня. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркивают в управлении.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.
Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанк

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

Карта лесных пожаров в Рязанской области в руках сотрудника МЧС РФ
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

Специальная техника противопожарной службы МЧС РФ и техника коммунальных служб неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

Последствие лесного пожара в Рязанской области
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

Женщины идут с иконами по дороге в Рязанской области через лес, пострадавший от пожара
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

Вертолеты МЧС у водоема среди леса в Рязанской области, пострадавшего от пожара
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

Автомобили скорой помощи неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в фотобанк
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
 
ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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