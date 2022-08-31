https://ria.ru/20220831/pozhary-1813326857.html

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 60 гектаров

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 60 гектаров - РИА Новости, 31.08.2022

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 60 гектаров

Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 60 гектаров – рост совсем незначительный в сравнении с предыдущими днями,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:20

2022-08-31T09:20

2022-08-31T09:31

происшествия

природные пожары в россии

рязанская область

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 60 гектаров – рост совсем незначительный в сравнении с предыдущими днями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."За минувшие сутки огнем пройдено еще 60 гектаров", - сказал собеседник агентства.На семь утра среды, общая площадь, пройденная огнем, с начала возгораний составила 22,18 тысячи гектаров.Накануне, для сравнения, сообщалось об увеличении площади пожаров на 10% за сутки, за несколько дней до этого – на 14%, еще ранее – на 24% и 29%.В понедельник в МЧС России констатировали, что в целом обстановка с пожарами в Рязанской области стабилизировалась, а площадь растет за счет планового отжига, который проводится для профилактики распространения огня.Из-за масштабных пожаров в Рязанской области в Москве около недели стоял сильный запах гари. Несколько дней назад он развеялся.

https://ria.ru/20220831/pozhary-1813328233.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры леса после пожаров в Рязанской области Кадры леса после пожаров в Рязанской области 2022-08-31T09:20 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, природные пожары в россии, рязанская область