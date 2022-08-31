Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 60 гектаров - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/pozhary-1813326857.html
Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 60 гектаров
Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 60 гектаров - РИА Новости, 31.08.2022
Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 60 гектаров
Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 60 гектаров – рост совсем незначительный в сравнении с предыдущими днями,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:20
2022-08-31T09:31
происшествия
природные пожары в россии
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812416988_0:186:3089:1924_1920x0_80_0_0_3735a11b612b8e1c21d5e8d1aa12ebe2.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 60 гектаров – рост совсем незначительный в сравнении с предыдущими днями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."За минувшие сутки огнем пройдено еще 60 гектаров", - сказал собеседник агентства.На семь утра среды, общая площадь, пройденная огнем, с начала возгораний составила 22,18 тысячи гектаров.Накануне, для сравнения, сообщалось об увеличении площади пожаров на 10% за сутки, за несколько дней до этого – на 14%, еще ранее – на 24% и 29%.В понедельник в МЧС России констатировали, что в целом обстановка с пожарами в Рязанской области стабилизировалась, а площадь растет за счет планового отжига, который проводится для профилактики распространения огня.Из-за масштабных пожаров в Рязанской области в Москве около недели стоял сильный запах гари. Несколько дней назад он развеялся.
https://ria.ru/20220831/pozhary-1813328233.html
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры леса после пожаров в Рязанской области
Кадры леса после пожаров в Рязанской области
2022-08-31T09:20
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812416988_446:66:3089:2048_1920x0_80_0_0_b0c4273f5cf32f232e99d8acf9733159.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, природные пожары в россии, рязанская область
Происшествия, Природные пожары в России, Рязанская область
09:20 31.08.2022 (обновлено: 09:31 31.08.2022)
 
Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на 60 гектаров

Экстренные службы: с начала пожаров в Рязанской области сгорело 22,18 тысячи гектаров леса

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Рязанской области увеличилась за минувшие сутки еще на 60 гектаров – рост совсем незначительный в сравнении с предыдущими днями, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"За минувшие сутки огнем пройдено еще 60 гектаров", - сказал собеседник агентства.
Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
09:28
Пожар в Рязанской области продолжает распространяться по лесной подстилке
На семь утра среды, общая площадь, пройденная огнем, с начала возгораний составила 22,18 тысячи гектаров.
Накануне, для сравнения, сообщалось об увеличении площади пожаров на 10% за сутки, за несколько дней до этого – на 14%, еще ранее – на 24% и 29%.
В понедельник в МЧС России констатировали, что в целом обстановка с пожарами в Рязанской области стабилизировалась, а площадь растет за счет планового отжига, который проводится для профилактики распространения огня.
Из-за масштабных пожаров в Рязанской области в Москве около недели стоял сильный запах гари. Несколько дней назад он развеялся.
Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесного пожара в Рязанской области
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы / Перейти в фотобанк

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

Вертолет противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

Карта лесных пожаров в Рязанской области в руках сотрудника МЧС РФ
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

Специальная техника противопожарной службы МЧС РФ и техника коммунальных служб неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

На месте пожара в лесу в Рязанской области
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара в Рязанской области
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

Последствие лесного пожара в Рязанской области
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

Женщины идут с иконами по дороге в Рязанской области через лес, пострадавший от пожара
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

Вертолеты МЧС у водоема среди леса в Рязанской области, пострадавшего от пожара
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

Автомобили скорой помощи неподалеку от места тушения природного пожара в Рязанской области
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
1 из 12

Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 12

Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.

© РИА Новости / Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы
Перейти в фотобанк
3 из 12

Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
4 из 12

С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 12

Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 12

Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 12

Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 12

В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 12

Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
10 из 12

Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
11 из 12

Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
12 из 12

Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
 
ПроисшествияПриродные пожары в РоссииРязанская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала