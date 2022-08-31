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"Северный поток" работает на 20 процентов мощности, заявил Миллер - РИА Новости, 31.08.2022
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"Северный поток" работает на 20 процентов мощности, заявил Миллер
"Северный поток" работает на 20 процентов мощности, заявил Миллер - РИА Новости, 31.08.2022
"Северный поток" работает на 20 процентов мощности, заявил Миллер
"Северный поток" работает на 20% проектной мощности из-за антироссийских санкций: западные оппоненты выпустили такое количество санкционных документов, что... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:22
2022-08-31T18:22
экономика
россия
северный поток
газпром
siemens
европа
алексей миллер
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Северный поток" работает на 20% проектной мощности из-за антироссийских санкций: западные оппоненты выпустили такое количество санкционных документов, что создали запутанность и попали в санкционную ловушку, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Компрессорная станция "Портовая" в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому - антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность. Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".
https://ria.ru/20220831/potok-1813376527.html
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экономика, россия, северный поток, газпром, siemens, европа, алексей миллер, в мире, природный газ, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Северный поток, Газпром, Siemens, Европа, Алексей Миллер, В мире, Природный газ, Санкции, Санкции в отношении России
18:22 31.08.2022
 
"Северный поток" работает на 20 процентов мощности, заявил Миллер

Миллер заявил, что "Северный поток" работает на 20% мощности из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая"
На территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Северный поток" работает на 20% проектной мощности из-за антироссийских санкций: западные оппоненты выпустили такое количество санкционных документов, что создали запутанность и попали в санкционную ловушку, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Компрессорная станция "Портовая" в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому - антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность. Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 11:58
Песков обвинил Евросоюз в приостановке "Северного потока"
"Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.
Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 10:29
Немцы разозлились на власти ФРГ на фоне остановки "Северного потока"
 
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