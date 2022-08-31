https://ria.ru/20220831/potok-1813535298.html

"Северный поток" работает на 20 процентов мощности, заявил Миллер

"Северный поток" работает на 20 процентов мощности, заявил Миллер - РИА Новости, 31.08.2022

"Северный поток" работает на 20 процентов мощности, заявил Миллер

"Северный поток" работает на 20% проектной мощности из-за антироссийских санкций: западные оппоненты выпустили такое количество санкционных документов, что... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:22

2022-08-31T18:22

2022-08-31T18:22

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Северный поток" работает на 20% проектной мощности из-за антироссийских санкций: западные оппоненты выпустили такое количество санкционных документов, что создали запутанность и попали в санкционную ловушку, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер."Компрессорная станция "Портовая" в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому - антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность. Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами попали в свою же собственную санкционную ловушку", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1"."Северный поток" - основной маршрут поставок газа из России в Европу - с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно зарубежными санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу обеспечивает только одна турбина.Сейчас трубопровод и вовсе из-за технического обслуживания остановлен на трое суток, с 4.00 мск 31 августа до 4.00 мск 3 сентября. Это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. После завершения работ, при отсутствии технических неисправностей агрегата, транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 миллионов кубометров в сутки, предполагает "Газпром".

https://ria.ru/20220831/potok-1813376527.html

https://ria.ru/20220831/gaz-1813341497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, северный поток, газпром, siemens, европа, алексей миллер, в мире, природный газ, санкции, санкции в отношении россии