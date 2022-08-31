11:58 31.08.2022 (обновлено: 12:32 31.08.2022)
Песков обвинил Евросоюз в приостановке "Северного потока"
Песков заявил, что до приостановки "Северного потока" довели санкции европейцев
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Северный поток" приостановлен, до этого довели сами европейцы собственными санкциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы действительно видели заявление Газпрома, что он ("Северный поток") приостановлен на несколько дней. Вы знаете, что там работает одна турбина. Есть регламентные работы, которые до определенного времени должны выполняться. С выполнением регламентных работ проблемы, тоже Газпром это неоднократно объяснял. Во-первых, работает одна турбина, все остальные турбины нуждаются в ремонте или отремонтированы, но не могут быть смонтированные запущены из-за того, что нет юридического оформления", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что сервисное обслуживание турбин выполняется по британскому праву. "Выполняет подразделение компании Siemens, которая находится в Великобритании и работает на американском оборудовании. Мы с вами знаем про санкции Британии в отношении нашей страны. Без должных юридических гарантий, что эти санкции не будут распространяться, невозможно выполнять какие-то с ними манипуляции. То есть, до этой ситуации довели европейцы, именно их же санкции, их собственные санкции", - заявил Песков.
Он отметил, что российская сторона и Газпром "остаются приверженными" своим обязательствам по контракту, но сейчас они не могут выполнять из-за ограничений и санкций, которые ввели и ЕС, и Великобритания, и другие страны.
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