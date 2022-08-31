https://ria.ru/20220831/potok-1813376527.html

Песков обвинил Евросоюз в приостановке "Северного потока"

Песков обвинил Евросоюз в приостановке "Северного потока" - РИА Новости, 31.08.2022

Песков обвинил Евросоюз в приостановке "Северного потока"

"Северный поток" приостановлен, до этого довели сами европейцы собственными санкциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:58

2022-08-31T11:58

2022-08-31T12:32

северный поток

экономика

цены на нефть

газпром

санкции в отношении россии

siemens

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Северный поток" приостановлен, до этого довели сами европейцы собственными санкциями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы действительно видели заявление Газпрома, что он ("Северный поток") приостановлен на несколько дней. Вы знаете, что там работает одна турбина. Есть регламентные работы, которые до определенного времени должны выполняться. С выполнением регламентных работ проблемы, тоже Газпром это неоднократно объяснял. Во-первых, работает одна турбина, все остальные турбины нуждаются в ремонте или отремонтированы, но не могут быть смонтированные запущены из-за того, что нет юридического оформления", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что сервисное обслуживание турбин выполняется по британскому праву. "Выполняет подразделение компании Siemens, которая находится в Великобритании и работает на американском оборудовании. Мы с вами знаем про санкции Британии в отношении нашей страны. Без должных юридических гарантий, что эти санкции не будут распространяться, невозможно выполнять какие-то с ними манипуляции. То есть, до этой ситуации довели европейцы, именно их же санкции, их собственные санкции", - заявил Песков.Он отметил, что российская сторона и Газпром "остаются приверженными" своим обязательствам по контракту, но сейчас они не могут выполнять из-за ограничений и санкций, которые ввели и ЕС, и Великобритания, и другие страны.

https://ria.ru/20220826/zima-1812209355.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

северный поток, экономика, цены на нефть, газпром, санкции в отношении россии, siemens, дмитрий песков