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Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров

Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров - РИА Новости, 31.08.2022

Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе встречи в Москве послание от одного из... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:49

2022-08-31T14:49

2022-08-31T14:49

в мире

сергей лавров

украина

иран

россия

мид ирана

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

хосейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе встречи в Москве послание от одного из европейских лидеров о ситуации вокруг Украины."В ходе сегодняшних переговоров мы передали послание одного из лидеров европейских стран по его просьбе, которую он обратил к нашему президенту господину (Ибрахиму) Раиси, относительно ситуации на Украине. Там были идеи относительно помощи миру и спокойствия и прекращению боевых действий на Украине, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Ранее в Иране заявили, что Франция просит Тегеран о посредничестве между РФ и Украиной. Как написал в Twitter замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, "один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве" в ситуации с кризисом на Украине. По данным агентства ISNA, речь идет об обращении лично президента Франции Эммануэля Макрона.

https://ria.ru/20220831/iran-1813373738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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