Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров
Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров по Украине
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе встречи в Москве послание от одного из европейских лидеров о ситуации вокруг Украины.
"В ходе сегодняшних переговоров мы передали послание одного из лидеров европейских стран по его просьбе, которую он обратил к нашему президенту господину (Ибрахиму) Раиси, относительно ситуации на Украине. Там были идеи относительно помощи миру и спокойствия и прекращению боевых действий на Украине, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Ранее в Иране заявили, что Франция просит Тегеран о посредничестве между РФ и Украиной. Как написал в Twitter замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, "один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве" в ситуации с кризисом на Украине. По данным агентства ISNA, речь идет об обращении лично президента Франции Эммануэля Макрона.