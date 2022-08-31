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Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров
Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров - РИА Новости, 31.08.2022
Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе встречи в Москве послание от одного из... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:49
2022-08-31T14:49
в мире
сергей лавров
украина
иран
россия
мид ирана
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
хосейн амир абдоллахиан
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе встречи в Москве послание от одного из европейских лидеров о ситуации вокруг Украины."В ходе сегодняшних переговоров мы передали послание одного из лидеров европейских стран по его просьбе, которую он обратил к нашему президенту господину (Ибрахиму) Раиси, относительно ситуации на Украине. Там были идеи относительно помощи миру и спокойствия и прекращению боевых действий на Украине, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Ранее в Иране заявили, что Франция просит Тегеран о посредничестве между РФ и Украиной. Как написал в Twitter замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, "один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве" в ситуации с кризисом на Украине. По данным агентства ISNA, речь идет об обращении лично президента Франции Эммануэля Макрона.
https://ria.ru/20220831/iran-1813373738.html
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в мире, сергей лавров, украина, иран, россия, мид ирана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), хосейн амир абдоллахиан, москва
В мире, Сергей Лавров, Украина, Иран, Россия, МИД Ирана, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Хосейн Амир Абдоллахиан, Москва
14:49 31.08.2022
 
Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров

Глава МИД Ирана передал Лаврову послание от одного из европейских лидеров по Украине

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову в ходе встречи в Москве послание от одного из европейских лидеров о ситуации вокруг Украины.
"В ходе сегодняшних переговоров мы передали послание одного из лидеров европейских стран по его просьбе, которую он обратил к нашему президенту господину (Ибрахиму) Раиси, относительно ситуации на Украине. Там были идеи относительно помощи миру и спокойствия и прекращению боевых действий на Украине, и мы эти идеи с господином Лавровым обсудили", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Ранее в Иране заявили, что Франция просит Тегеран о посредничестве между РФ и Украиной. Как написал в Twitter замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, "один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к Раиси с просьбой оказать содействие в посредничестве" в ситуации с кризисом на Украине. По данным агентства ISNA, речь идет об обращении лично президента Франции Эммануэля Макрона.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 11:49
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров
 
В миреСергей ЛавровУкраинаИранРоссияМИД ИранаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Хосейн Амир АбдоллахианМосква
 
 
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