https://ria.ru/20220831/poperechnyy-1813348679.html
Видеоблогер Данила Поперечный женился
Видеоблогер Данила Поперечный женился - РИА Новости, 31.08.2022
Видеоблогер Данила Поперечный женился
Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный женился. В социальных сетях он показал обручальное кольцо, а также сообщил, что у него теперь есть теща. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:27
2022-08-31T11:27
2022-08-31T11:27
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный женился. В социальных сетях он показал обручальное кольцо, а также сообщил, что у него теперь есть теща.Избранницей Данила стала девушка по имени Полина Чистякова. Комик признался, что сделал предложение в Париже после фотосессии около Эйфелевой башни. По словам Поперечного, он сильно нервничал, что на таможне его заставят показать кольцо, чем испортят сюрприз.Ранее стало известно, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу.
https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
Видеоблогер Данила Поперечный женился
Видеоблогер Данила Поперечный женился на Полине Чистяковой
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный женился. В социальных сетях он показал обручальное кольцо, а также сообщил, что у него теперь есть теща.
"Чувак, у которого теперь есть теща", – написал Поперечный.
Избранницей Данила стала девушка по имени Полина Чистякова. Комик признался, что сделал предложение в Париже после фотосессии около Эйфелевой башни. По словам Поперечного, он сильно нервничал, что на таможне его заставят показать кольцо, чем испортят сюрприз.
Ранее стало известно, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли
свадьбу.