https://ria.ru/20220831/poperechnyy-1813348679.html

Видеоблогер Данила Поперечный женился

Видеоблогер Данила Поперечный женился - РИА Новости, 31.08.2022

Видеоблогер Данила Поперечный женился

Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный женился. В социальных сетях он показал обручальное кольцо, а также сообщил, что у него теперь есть теща. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:27

2022-08-31T11:27

2022-08-31T11:27

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный женился. В социальных сетях он показал обручальное кольцо, а также сообщил, что у него теперь есть теща.Избранницей Данила стала девушка по имени Полина Чистякова. Комик признался, что сделал предложение в Париже после фотосессии около Эйфелевой башни. По словам Поперечного, он сильно нервничал, что на таможне его заставят показать кольцо, чем испортят сюрприз.Ранее стало известно, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу.

https://ria.ru/20220829/priluchnyy-1812809233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес