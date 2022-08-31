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Видеоблогер Данила Поперечный женился - РИА Новости, 31.08.2022
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Шоубиз
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Видеоблогер Данила Поперечный женился
Видеоблогер Данила Поперечный женился - РИА Новости, 31.08.2022
Видеоблогер Данила Поперечный женился
Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный женился. В социальных сетях он показал обручальное кольцо, а также сообщил, что у него теперь есть теща. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:27
2022-08-31T11:27
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный женился. В социальных сетях он показал обручальное кольцо, а также сообщил, что у него теперь есть теща.Избранницей Данила стала девушка по имени Полина Чистякова. Комик признался, что сделал предложение в Париже после фотосессии около Эйфелевой башни. По словам Поперечного, он сильно нервничал, что на таможне его заставят показать кольцо, чем испортят сюрприз.Ранее стало известно, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу.
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знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес
11:27 31.08.2022
 
Видеоблогер Данила Поперечный женился

Видеоблогер Данила Поперечный женился на Полине Чистяковой

CC BY-SA 4.0 / Okras / Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный
Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Okras /
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный женился. В социальных сетях он показал обручальное кольцо, а также сообщил, что у него теперь есть теща.

"Чувак, у которого теперь есть теща", – написал Поперечный.

Избранницей Данила стала девушка по имени Полина Чистякова. Комик признался, что сделал предложение в Париже после фотосессии около Эйфелевой башни. По словам Поперечного, он сильно нервничал, что на таможне его заставят показать кольцо, чем испортят сюрприз.
Ранее стало известно, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу.
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 10:25Шоубиз
В Сети поддержали Муцениеце после женитьбы Прилучного
 
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