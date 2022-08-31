https://ria.ru/20220831/pomosch-1813583691.html

В Пентагоне заявили, что продолжат помогать Украине

В Пентагоне заявили, что продолжат помогать Украине - РИА Новости, 31.08.2022

В Пентагоне заявили, что продолжат помогать Украине

США будут снабжать Украину оружием "на будущее", заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:21

2022-08-31T22:21

2022-08-31T22:36

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США будут снабжать Украину оружием "на будущее", заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Мы не обязательно фокусируемся на нынешнем моменте. Кроме того, мы должны быть уверены, что у них (украинских войск - ред.) есть необходимое, чтобы в будущем быть готовыми к устойчивому сдерживанию, предоставляя им необходимое для собственной системы защиты", - сказал Райдер журналистам.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220831/pomosch-1813428226.html

сша

киев

украина

россия

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в мире, сша, киев, сергей лавров, украина, россия, нато