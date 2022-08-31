https://ria.ru/20220831/pomosch-1813531119.html

Испания направила военную помощь Украине

Испания направила военную помощь Украине - РИА Новости, 31.08.2022

Испания направила военную помощь Украине

Правительство Испании направило на Украину два самолета и шесть грузовиков с военной помощью, в том числе боеприпасы для тяжелых артиллерийских вооружений. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:14

2022-08-31T18:14

2022-08-31T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

маргарита роблес

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Правительство Испании направило на Украину два самолета и шесть грузовиков с военной помощью, в том числе боеприпасы для тяжелых артиллерийских вооружений."Сегодня утром (в среду) с военно-морской базы Рота (провинция Кадис в Андалусии) были отправлены первые два рейса с испанским оружием... Они везут на Украину боеприпасы для полевой артиллерии крупного калибра", - говорится в правительственном коммюнике. Как отмечается, оружие предоставлено безвозмездно, для его передачи запланировано пять или шесть рейсов.По словам главы испанского минобороны Маргариты Роблес, объем этих поставок в общей сложности составит 75 палет с боеприпасами.Кроме того, из Испании уже выехали шесть грузовиков, которые были подготовлены в ответ на "срочный запрос украинских властей о предоставлении материалов и обмундирования для зимних условий". В среду ожидается выезд еще шести фур, их общее число в следующие несколько дней достигнет 25.Неделю назад испанское правительство сообщало, что подготовило для Киева 30 тысяч единиц полевой формы, 15,6 тысячи бушлатов, 15 тысяч водо- и ветрозащитных костюмов и несколько тысяч единиц теплой одежды.РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, маргарита роблес, сергей лавров, украина, россия, испания, нато