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Американский сенатор обсудил с Зеленским военную помощь Украине - РИА Новости, 31.08.2022
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Американский сенатор обсудил с Зеленским военную помощь Украине
Американский сенатор обсудил с Зеленским военную помощь Украине - РИА Новости, 31.08.2022
Американский сенатор обсудил с Зеленским военную помощь Украине
Прибывший на Украину американский сенатор Роб Портман заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским предоставление Киеву дополнительной военной помощи и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:30
2022-08-31T14:30
в мире
владимир зеленский
роберт портман
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прибывший на Украину американский сенатор Роб Портман заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским предоставление Киеву дополнительной военной помощи и ужесточение санкционного режима против России."На встрече с Владимиром Зеленский мы обсудили, что еще Америка может сделать для поддержки Украине, в том числе предоставление военной помощи украинским солдатам и усиление санкций против России", - написал Портман в Twitter.Накануне Зеленский сообщил, что провел встречу с прибывшими в Киев американскими сенаторами Робертом Портманом и Эми Клобушар.На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220831/ugroza-1813309106.html
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в мире, владимир зеленский, роберт портман, эми клобушар, киев, россия, украина, нато
В мире, Владимир Зеленский, Роберт Портман, Эми Клобушар, Киев, Россия, Украина, НАТО
14:30 31.08.2022
 
Американский сенатор обсудил с Зеленским военную помощь Украине

Прибывший на Украину сенатор Роб Портман обсудил с Зеленским дополнительную помощь Киеву

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прибывший на Украину американский сенатор Роб Портман заявил, что обсудил с Владимиром Зеленским предоставление Киеву дополнительной военной помощи и ужесточение санкционного режима против России.
"На встрече с Владимиром Зеленский мы обсудили, что еще Америка может сделать для поддержки Украине, в том числе предоставление военной помощи украинским солдатам и усиление санкций против России", - написал Портман в Twitter.
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Накануне Зеленский сообщил, что провел встречу с прибывшими в Киев американскими сенаторами Робертом Портманом и Эми Клобушар.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине почти в 3 миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".
РФ ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреВладимир ЗеленскийРоберт ПортманЭми КлобушарКиевРоссияУкраинаНАТО
 
 
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