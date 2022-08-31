Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/polza-1813296496.html
Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру
Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру - РИА Новости, 31.08.2022
Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру
Михаил Горбачев внёс наибольший позитивный вклад в историю ХХ века, так как он снял с мира угрозу ядерной войны, сейчас политиков, способных на это, пока нет,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:46
2022-08-31T02:43
михаил горбачев
умер михаил горбачев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_7e77c4a54a2f9d500aee5e44fb0d6685.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачев внёс наибольший позитивный вклад в историю ХХ века, так как он снял с мира угрозу ядерной войны, сейчас политиков, способных на это, пока нет, заявил РИА Новости политолог Сергей Марков.Также он заявил, что сейчас политиков, которые могут снять с мира эту угрозу, пока нет.Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T00:46
true
PT3M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156260/13/1562601333_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_39238792201432a0cd41d006d7e9d01c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил горбачев, умер михаил горбачев, общество
Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Общество
00:46 31.08.2022 (обновлено: 02:43 31.08.2022)
 
Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру

Политолог Марков: Горбачев снял с мира угрозу ядерной войны

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Экс-президент СССР Михаил Горбачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачев внёс наибольший позитивный вклад в историю ХХ века, так как он снял с мира угрозу ядерной войны, сейчас политиков, способных на это, пока нет, заявил РИА Новости политолог Сергей Марков.
"Он (Горбачев) был великий политик. Самый известный политик конца ХХ века. И при этом он считается политиком, вынесшим наибольший позитивный вклад в историю человечества ХХ века, поскольку он снял с мира угрозу ядерной войны", - сказал Марков.
Также он заявил, что сейчас политиков, которые могут снять с мира эту угрозу, пока нет.
Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа.
 
Михаил ГорбачевУмер Михаил ГорбачевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала