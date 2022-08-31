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Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру

Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру - РИА Новости, 31.08.2022

Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру

Михаил Горбачев внёс наибольший позитивный вклад в историю ХХ века, так как он снял с мира угрозу ядерной войны, сейчас политиков, способных на это, пока нет,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T00:46

2022-08-31T00:46

2022-08-31T02:43

михаил горбачев

умер михаил горбачев

общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачев внёс наибольший позитивный вклад в историю ХХ века, так как он снял с мира угрозу ядерной войны, сейчас политиков, способных на это, пока нет, заявил РИА Новости политолог Сергей Марков.Также он заявил, что сейчас политиков, которые могут снять с мира эту угрозу, пока нет.Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа.

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T00:46 true PT3M15S

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михаил горбачев, умер михаил горбачев, общество