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Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру
Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру - РИА Новости, 31.08.2022
Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру
Михаил Горбачев внёс наибольший позитивный вклад в историю ХХ века, так как он снял с мира угрозу ядерной войны, сейчас политиков, способных на это, пока нет,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T00:46
2022-08-31T00:46
2022-08-31T02:43
михаил горбачев
умер михаил горбачев
общество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Михаил Горбачев внёс наибольший позитивный вклад в историю ХХ века, так как он снял с мира угрозу ядерной войны, сейчас политиков, способных на это, пока нет, заявил РИА Новости политолог Сергей Марков.Также он заявил, что сейчас политиков, которые могут снять с мира эту угрозу, пока нет.Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев скончался во вторник, 30 августа.
РИА Новости
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РИА Новости
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T00:46
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РИА Новости
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михаил горбачев, умер михаил горбачев, общество
Михаил Горбачев, Умер Михаил Горбачев, Общество
00:46 31.08.2022 (обновлено: 02:43 31.08.2022)
Политолог рассказал, какую пользу принес Горбачев миру
Политолог Марков: Горбачев снял с мира угрозу ядерной войны