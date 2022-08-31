https://ria.ru/20220831/polischuk-1813466930.html
Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска
Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска - РИА Новости, 31.08.2022
Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска
Граффити с изображением Любови Полищук появилось в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:51
2022-08-31T16:51
2022-08-31T16:51
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омск
скончалась актриса любовь полищук
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ОМСК, 31 авг — РИА Новости. Граффити с изображением Любови Полищук появилось в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.Мурал размером 156 квадратных метров нанесли на стену дома по улице Чокана Валиханова, 11. Авторы картины — художники Тимур Абдуллаев и Евгений Гуглич.Граффити создавалось в ходе проекта "Омск – это мы". Любовь Полищук родилась в этом городе 21 мая 1949 года. Она окончила Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства в 1967 году, в в 1985-м — заочное отделение Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. До 1988 года Полищук была артисткой разговорного жанра Омской филармонии, Московского мюзик-холла, театра "Эрмитаж", с 1990 года — актриса театра "Школа современной пьесы" под руководством Иосифа Райхельгауза.В кино она начала сниматься с 1976 года. Ее первая роль была в фильме Марка Захарова "12 стульев". Полищук сыграла в фильмах "Золотая мина", "Семья Зацепиных", "31 июня", "Юлия Вревская", "Любовь с привилегиями", "Интердевочка", "Приключения принца Флоризеля", "Только в мюзик-холле" и "Эзоп". Зрители также знают ее по сериалу "Моя прекрасная няня".Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года. Ей было 57 лет.
https://ria.ru/20220817/magomaev-1810183515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, омск, скончалась актриса любовь полищук
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Омск, Скончалась актриса Любовь Полищук
Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска
Граффити с Любовью Полищук появилось на стене дома в центре Омска, ее родного города
ОМСК, 31 авг — РИА Новости. Граффити с изображением Любови Полищук появилось в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.
Мурал размером 156 квадратных метров нанесли на стену дома по улице Чокана Валиханова, 11. Авторы картины — художники Тимур Абдуллаев и Евгений Гуглич.
Граффити создавалось в ходе проекта "Омск – это мы". Любовь Полищук родилась в этом городе 21 мая 1949 года.
Она окончила Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства в 1967 году, в в 1985-м — заочное отделение Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. До 1988 года Полищук была артисткой разговорного жанра Омской филармонии, Московского мюзик-холла, театра "Эрмитаж", с 1990 года — актриса театра "Школа современной пьесы" под руководством Иосифа Райхельгауза.
В кино она начала сниматься с 1976 года. Ее первая роль была в фильме Марка Захарова "12 стульев". Полищук сыграла в фильмах "Золотая мина", "Семья Зацепиных", "31 июня", "Юлия Вревская", "Любовь с привилегиями", "Интердевочка", "Приключения принца Флоризеля", "Только в мюзик-холле" и "Эзоп". Зрители также знают ее по сериалу "Моя прекрасная няня".
Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года. Ей было 57 лет.