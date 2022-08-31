https://ria.ru/20220831/polischuk-1813466930.html

Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска

Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска - РИА Новости, 31.08.2022

Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска

Граффити с изображением Любови Полищук появилось в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:51

2022-08-31T16:51

2022-08-31T16:51

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скончалась актриса любовь полищук

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ОМСК, 31 авг — РИА Новости. Граффити с изображением Любови Полищук появилось в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.Мурал размером 156 квадратных метров нанесли на стену дома по улице Чокана Валиханова, 11. Авторы картины — художники Тимур Абдуллаев и Евгений Гуглич.Граффити создавалось в ходе проекта "Омск – это мы". Любовь Полищук родилась в этом городе 21 мая 1949 года. Она окончила Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства в 1967 году, в в 1985-м — заочное отделение Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. До 1988 года Полищук была артисткой разговорного жанра Омской филармонии, Московского мюзик-холла, театра "Эрмитаж", с 1990 года — актриса театра "Школа современной пьесы" под руководством Иосифа Райхельгауза.В кино она начала сниматься с 1976 года. Ее первая роль была в фильме Марка Захарова "12 стульев". Полищук сыграла в фильмах "Золотая мина", "Семья Зацепиных", "31 июня", "Юлия Вревская", "Любовь с привилегиями", "Интердевочка", "Приключения принца Флоризеля", "Только в мюзик-холле" и "Эзоп". Зрители также знают ее по сериалу "Моя прекрасная няня".Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года. Ей было 57 лет.

https://ria.ru/20220817/magomaev-1810183515.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, омск, скончалась актриса любовь полищук