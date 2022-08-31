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Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска - РИА Новости, 31.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220831/polischuk-1813466930.html
Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска
Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска - РИА Новости, 31.08.2022
Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска
Граффити с изображением Любови Полищук появилось в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:51
2022-08-31T16:51
культура
новости культуры
кино и сериалы
омск
скончалась актриса любовь полищук
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ОМСК, 31 авг — РИА Новости. Граффити с изображением Любови Полищук появилось в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.Мурал размером 156 квадратных метров нанесли на стену дома по улице Чокана Валиханова, 11. Авторы картины — художники Тимур Абдуллаев и Евгений Гуглич.Граффити создавалось в ходе проекта "Омск – это мы". Любовь Полищук родилась в этом городе 21 мая 1949 года. Она окончила Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства в 1967 году, в в 1985-м — заочное отделение Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. До 1988 года Полищук была артисткой разговорного жанра Омской филармонии, Московского мюзик-холла, театра "Эрмитаж", с 1990 года — актриса театра "Школа современной пьесы" под руководством Иосифа Райхельгауза.В кино она начала сниматься с 1976 года. Ее первая роль была в фильме Марка Захарова "12 стульев". Полищук сыграла в фильмах "Золотая мина", "Семья Зацепиных", "31 июня", "Юлия Вревская", "Любовь с привилегиями", "Интердевочка", "Приключения принца Флоризеля", "Только в мюзик-холле" и "Эзоп". Зрители также знают ее по сериалу "Моя прекрасная няня".Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года. Ей было 57 лет.
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новости культуры, кино и сериалы, омск, скончалась актриса любовь полищук
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Омск, Скончалась актриса Любовь Полищук
16:51 31.08.2022
 
Портрет Любови Полищук появился на стене дома в центре Омска

Граффити с Любовью Полищук появилось на стене дома в центре Омска, ее родного города

© Фото : Сергей БерменьевАктриса Любовь Полищук
Актриса Любовь Полищук - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Сергей Берменьев
Читать ria.ru в
ОМСК, 31 авг — РИА Новости. Граффити с изображением Любови Полищук появилось в центре Омска, рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.
© Фото : Единая Россия | Омская областьВ рамках проекта "Омск – это мы" на стене дома по улице Чокана Валиханова появился мурал с изображением Народной артистки РФ, уроженки Омска Любови Полищук
В рамках проекта Омск – это мы на стене дома по улице Чокана Валиханова появился мурал с изображением Народной артистки РФ, уроженки Омска Любови Полищук - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Единая Россия | Омская область
В рамках проекта "Омск – это мы" на стене дома по улице Чокана Валиханова появился мурал с изображением Народной артистки РФ, уроженки Омска Любови Полищук
Мурал размером 156 квадратных метров нанесли на стену дома по улице Чокана Валиханова, 11. Авторы картины — художники Тимур Абдуллаев и Евгений Гуглич.
Граффити создавалось в ходе проекта "Омск – это мы". Любовь Полищук родилась в этом городе 21 мая 1949 года.
Она окончила Всероссийские творческие мастерские эстрадного искусства в 1967 году, в в 1985-м — заочное отделение Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского. До 1988 года Полищук была артисткой разговорного жанра Омской филармонии, Московского мюзик-холла, театра "Эрмитаж", с 1990 года — актриса театра "Школа современной пьесы" под руководством Иосифа Райхельгауза.
В кино она начала сниматься с 1976 года. Ее первая роль была в фильме Марка Захарова "12 стульев". Полищук сыграла в фильмах "Золотая мина", "Семья Зацепиных", "31 июня", "Юлия Вревская", "Любовь с привилегиями", "Интердевочка", "Приключения принца Флоризеля", "Только в мюзик-холле" и "Эзоп". Зрители также знают ее по сериалу "Моя прекрасная няня".
Любовь Полищук умерла 28 ноября 2006 года. Ей было 57 лет.
Муслим Магомаев - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:52Культура
В Баку состоялось открытие памятника Муслиму Магомаеву
 
КультураНовости культурыКино и сериалыОмскСкончалась актриса Любовь Полищук
 
 
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