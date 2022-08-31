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Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов - РИА Новости, 31.08.2022
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Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов
Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов - РИА Новости, 31.08.2022
Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов
Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов тепла, ветер будет достигать 15 метров в секунду, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:56
2022-08-31T15:56
общество
москва
санкт-петербург
погода
день знаний
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов тепла, ветер будет достигать 15 метров в секунду, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Уже завтра температура в Москве будет стремиться, но не достигнет 15-градусной отметки, максимальное значение – в диапазоне 12-14 градусов в самые полуденные часы. Очень важно отметить, что погода будет ветреная - средний ветер от 7 до 12 метров в секунду завтра и порывы, превышающие 15 метров в секунду. Это очень важная характеристика, чтобы принять решение родителям, как детей подготовить к линейке школьной", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что погода будет облачная с прояснениями, но осадки минимальные.В Санкт-Петербурге на 1 сентября будет еще менее благоприятная погода - временами интенсивные дожди, добавил Вильфанд.
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общество, москва, санкт-петербург, погода, день знаний, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Погода, День знаний, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
15:56 31.08.2022
 
Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов

Вильфанд: 1 сентября в Москве будет ветрено, температура не поднимется выше 14 градусов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШкольники на линейке в День знаний
Школьники на линейке в День знаний - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов тепла, ветер будет достигать 15 метров в секунду, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Уже завтра температура в Москве будет стремиться, но не достигнет 15-градусной отметки, максимальное значение – в диапазоне 12-14 градусов в самые полуденные часы. Очень важно отметить, что погода будет ветреная - средний ветер от 7 до 12 метров в секунду завтра и порывы, превышающие 15 метров в секунду. Это очень важная характеристика, чтобы принять решение родителям, как детей подготовить к линейке школьной", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что погода будет облачная с прояснениями, но осадки минимальные.
В Санкт-Петербурге на 1 сентября будет еще менее благоприятная погода - временами интенсивные дожди, добавил Вильфанд.
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ОбществоМоскваСанкт-ПетербургПогодаДень знанийРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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