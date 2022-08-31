https://ria.ru/20220831/pogoda-1813460890.html

Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов

Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов - РИА Новости, 31.08.2022

Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов

Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов тепла, ветер будет достигать 15 метров в секунду, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:56

2022-08-31T15:56

2022-08-31T15:56

общество

москва

санкт-петербург

погода

день знаний

роман вильфанд

гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/26950/64/269506412_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6944a05c63cd6c58bfa48860912def01.jpg

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Температура в Москве 1 сентября не поднимется выше 14 градусов тепла, ветер будет достигать 15 метров в секунду, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Уже завтра температура в Москве будет стремиться, но не достигнет 15-градусной отметки, максимальное значение – в диапазоне 12-14 градусов в самые полуденные часы. Очень важно отметить, что погода будет ветреная - средний ветер от 7 до 12 метров в секунду завтра и порывы, превышающие 15 метров в секунду. Это очень важная характеристика, чтобы принять решение родителям, как детей подготовить к линейке школьной", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что погода будет облачная с прояснениями, но осадки минимальные.В Санкт-Петербурге на 1 сентября будет еще менее благоприятная погода - временами интенсивные дожди, добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20220831/avgust-1813442590.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, санкт-петербург, погода, день знаний, роман вильфанд, гидрометцентр