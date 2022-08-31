https://ria.ru/20220831/podzhog-1813579285.html

Под Костромой пьяный мужчина сжег дом из-за отказа жены поддержать застолье

Под Костромой пьяный мужчина сжег дом из-за отказа жены поддержать застолье - РИА Новости, 31.08.2022

Под Костромой пьяный мужчина сжег дом из-за отказа жены поддержать застолье

Следователи СУ СК России по Костромской области передали в суд дело по обвинению мужчины в убийстве с особой жестокостью, сообщает в Telegram-канале СУ СК... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T21:41

2022-08-31T21:41

2022-08-31T21:41

происшествия

жилье

костромская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 31 авг - РИА Новости. Следователи СУ СК России по Костромской области передали в суд дело по обвинению мужчины в убийстве с особой жестокостью, сообщает в Telegram-канале СУ СК России по Костромской области."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя села Пыщуг Костромской области, обвиняемого в совершении убийства с особой жестокостью, общеопасным способом; покушении на убийство двух и более лиц, малолетних, с особой жестокостью, общеопасным способом; уничтожении чужого имущества", - сообщает СУ СК России по Костромской области.Следователи утверждают, что обвиняемый мужчина в пьяном состоянии устроил пожар в восьмиквартирном доме из-за того, что супруга отказалась с ним выпивать. В результате женщине с сыном удалось выбраться из горящего дома через окно, но один из жителей погиб и ещё шестеро человек, в том числе двое детей, получили различные повреждения. Кроме того, полностью сгорел дом, общий ущерб составил полтора миллиона рублей.

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происшествия, жилье, костромская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)