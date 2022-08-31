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В Орле провели беседу с детьми, которых заподозрили в поджоге помещения МВД
В Орле провели беседу с детьми, которых заподозрили в поджоге помещения МВД - РИА Новости, 31.08.2022
В Орле провели беседу с детьми, которых заподозрили в поджоге помещения МВД
Орловские школьники, которых заподозрили в поджоге помещений полиции в Орле, отпущены, установлено, что они "подожгли только асфальт", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:43
2022-08-31T16:43
2022-08-31T16:43
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БРЯНСК, 31 авг - РИА Новости. Орловские школьники, которых заподозрили в поджоге помещений полиции в Орле, отпущены, установлено, что они "подожгли только асфальт", сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.Ранее СМИ сообщили о том, что пятеро несовершеннолетних пытались поджечь два помещения УМВД в Орловской области. Отмечалось, что школьники во вторник облили горючим оконную раму тира и подожгли, огонь был быстро потушен. Примерно в то же время у отдела полиции на Курской была подожжена пластиковая бутылка с горючим. Следствие сообщило о начале проверки в связи хулиганством."Детей не задерживали, установили, взяли объяснение и отпустили, дети подожгли только асфальт", - пояснили в СК.По информации ведомства, два происшествия произошли примерно в одно и то же время. Однако с несовершеннолетними связан лишь инцидент с поджогом асфальтированной территории, прилегающей к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Орлу. В СК уточнили, что само здание не загорелось. Второе происшествие, по данным СК, не связано со школьниками."Там, где окно подожгли, это совершили неустановленные лица", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220831/prigovor-1813455953.html
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происшествия, орел, россия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орел, Россия, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орле провели беседу с детьми, которых заподозрили в поджоге помещения МВД
СК: В Орле провели беседу с детьми, которых заподозрили в поджоге помещения МВД