https://ria.ru/20220831/podmoskove-1813343859.html

Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября

Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2022

Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября

Более 3 тысяч учащихся с Донбасса пойдут в школы Московской области 1 сентября, сообщил в интервью радиостанции Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:36

2022-08-31T10:36

2022-08-31T10:36

новости подмосковья

общество

одинцово

дети

андрей воробьев

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Более 3 тысяч учащихся с Донбасса пойдут в школы Московской области 1 сентября, сообщил в интервью радиостанции Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Губернатор отметил, что вступительные экзамены сдавать не потребуется. Для зачисления потребуется минимальный пакет документов: регистрация, свидетельство о рождении и паспорт родителей. Пакет документов можно оформить в консультационном центре в Одинцово."У нас здесь нет проблем с экзаменами или ещё с какими-то барьерами. Мы ребят ждём, родители подбирают школы, и я уверен, все будет гостеприимно и радушно в отношении тех ребят, которые очень многое что видели в этой жизни, очень много для своего возраста", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220823/balashikha-1811480489.html

одинцово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, одинцово, дети, андрей воробьев