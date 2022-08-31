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Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220831/podmoskove-1813343859.html
Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября
Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2022
Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября
Более 3 тысяч учащихся с Донбасса пойдут в школы Московской области 1 сентября, сообщил в интервью радиостанции Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:36
2022-08-31T10:36
новости подмосковья
общество
одинцово
дети
андрей воробьев
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Более 3 тысяч учащихся с Донбасса пойдут в школы Московской области 1 сентября, сообщил в интервью радиостанции Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Губернатор отметил, что вступительные экзамены сдавать не потребуется. Для зачисления потребуется минимальный пакет документов: регистрация, свидетельство о рождении и паспорт родителей. Пакет документов можно оформить в консультационном центре в Одинцово."У нас здесь нет проблем с экзаменами или ещё с какими-то барьерами. Мы ребят ждём, родители подбирают школы, и я уверен, все будет гостеприимно и радушно в отношении тех ребят, которые очень многое что видели в этой жизни, очень много для своего возраста", - сказал Воробьев.
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общество, одинцово, дети, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Одинцово, Дети, Андрей Воробьев
10:36 31.08.2022
 

Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября

© Фото : Пресс-служба правительства Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Более 3 тысяч учащихся с Донбасса пойдут в школы Московской области 1 сентября, сообщил в интервью радиостанции Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что вступительные экзамены сдавать не потребуется. Для зачисления потребуется минимальный пакет документов: регистрация, свидетельство о рождении и паспорт родителей. Пакет документов можно оформить в консультационном центре в Одинцово.
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23 августа, 10:26Новости Подмосковья
Строительство школы на 1775 мест завершили в Балашихе
нас здесь нет проблем с экзаменами или ещё с какими-то барьерами. Мы ребят ждём, родители подбирают школы, и я уверен, все будет гостеприимно и радушно в отношении тех ребят, которые очень многое что видели в этой жизни, очень много для своего возраста", - сказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяОбществоОдинцовоДетиАндрей Воробьев
 
 
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