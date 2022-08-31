https://ria.ru/20220831/podmoskove-1813343859.html
Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября
Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября - РИА Новости, 31.08.2022
Более 3 тысяч детей из ЛНР и ДНР пойдут в школы Подмосковья 1 сентября
Более 3 тысяч учащихся с Донбасса пойдут в школы Московской области 1 сентября, сообщил в интервью радиостанции Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:36
2022-08-31T10:36
2022-08-31T10:36
новости подмосковья
общество
одинцово
дети
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789386095_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_4050c55709c8b7c72b5001e5ea8f3127.jpg
МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Более 3 тысяч учащихся с Донбасса пойдут в школы Московской области 1 сентября, сообщил в интервью радиостанции Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Губернатор отметил, что вступительные экзамены сдавать не потребуется. Для зачисления потребуется минимальный пакет документов: регистрация, свидетельство о рождении и паспорт родителей. Пакет документов можно оформить в консультационном центре в Одинцово."У нас здесь нет проблем с экзаменами или ещё с какими-то барьерами. Мы ребят ждём, родители подбирают школы, и я уверен, все будет гостеприимно и радушно в отношении тех ребят, которые очень многое что видели в этой жизни, очень много для своего возраста", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20220823/balashikha-1811480489.html
одинцово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789386095_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_27cb0dc45da4a1aae89d2cd4a1f399e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, одинцово, дети, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Одинцово, Дети, Андрей Воробьев