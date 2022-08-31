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"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений
"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений - РИА Новости, 31.08.2022
"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений
"Почта России" в 2024 году модернизирует 11 тысяч отделений, в 2025 году - 4,5 тысячи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду на совещании... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:44
2022-08-31T18:44
2022-08-31T18:49
экономика
антон силуанов
россия
почта россии
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Почта России" в 2024 году модернизирует 11 тысяч отделений, в 2025 году - 4,5 тысячи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."В 2024 году предусмотрена модернизация 11 тысяч отделений. В 2025 году – 4,5 тысячи", - сказал Чернышенко.Он добавил, что со следующего года "Почта России" готова нарастить объемы работ и модернизировать 8 478 отделений. Минцифры России заявили в Минфин дополнительную потребность на 2023 год на этот объем работ."Действительно, мы сейчас рассматриваем предложение "Почты России", у нас пока предусмотрено по 5 миллиардов рублей ежегодно на эти цели. Смотрим с учетом использования тех ресурсов которые осуществляется в текущем году. Пока мы видим что надо увеличивать использование тех средств, которые предоставлялись из бюджета", - добавил на совещании министр финансов РФ Антон Силуанов.
https://ria.ru/20220816/moskva-1809889638.html
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экономика, антон силуанов, россия, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Почта России, Министерство финансов РФ (Минфин России)
18:44 31.08.2022 (обновлено: 18:49 31.08.2022)
"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений
Вице-премьер Чернышенко: "Почта России" в 2024 году модернизирует 11 тысяч отделений