https://ria.ru/20220831/pochta-1813542147.html

"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений

"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений - РИА Новости, 31.08.2022

"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений

"Почта России" в 2024 году модернизирует 11 тысяч отделений, в 2025 году - 4,5 тысячи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду на совещании... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:44

2022-08-31T18:44

2022-08-31T18:49

экономика

антон силуанов

россия

почта россии

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Почта России" в 2024 году модернизирует 11 тысяч отделений, в 2025 году - 4,5 тысячи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."В 2024 году предусмотрена модернизация 11 тысяч отделений. В 2025 году – 4,5 тысячи", - сказал Чернышенко.Он добавил, что со следующего года "Почта России" готова нарастить объемы работ и модернизировать 8 478 отделений. Минцифры России заявили в Минфин дополнительную потребность на 2023 год на этот объем работ."Действительно, мы сейчас рассматриваем предложение "Почты России", у нас пока предусмотрено по 5 миллиардов рублей ежегодно на эти цели. Смотрим с учетом использования тех ресурсов которые осуществляется в текущем году. Пока мы видим что надо увеличивать использование тех средств, которые предоставлялись из бюджета", - добавил на совещании министр финансов РФ Антон Силуанов.

https://ria.ru/20220816/moskva-1809889638.html

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экономика, антон силуанов, россия, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии)