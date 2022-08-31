Рейтинг@Mail.ru
"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/pochta-1813542147.html
"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений
"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений - РИА Новости, 31.08.2022
"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений
"Почта России" в 2024 году модернизирует 11 тысяч отделений, в 2025 году - 4,5 тысячи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду на совещании... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:44
2022-08-31T18:49
экономика
антон силуанов
россия
почта россии
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570740370_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_d205c8232ac104fb2c14f6a32b214b66.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Почта России" в 2024 году модернизирует 11 тысяч отделений, в 2025 году - 4,5 тысячи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."В 2024 году предусмотрена модернизация 11 тысяч отделений. В 2025 году – 4,5 тысячи", - сказал Чернышенко.Он добавил, что со следующего года "Почта России" готова нарастить объемы работ и модернизировать 8 478 отделений. Минцифры России заявили в Минфин дополнительную потребность на 2023 год на этот объем работ."Действительно, мы сейчас рассматриваем предложение "Почты России", у нас пока предусмотрено по 5 миллиардов рублей ежегодно на эти цели. Смотрим с учетом использования тех ресурсов которые осуществляется в текущем году. Пока мы видим что надо увеличивать использование тех средств, которые предоставлялись из бюджета", - добавил на совещании министр финансов РФ Антон Силуанов.
https://ria.ru/20220816/moskva-1809889638.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570740370_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de80286d2b9a334247fe132645343b85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, антон силуанов, россия, почта россии, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Почта России, Министерство финансов РФ (Минфин России)
18:44 31.08.2022 (обновлено: 18:49 31.08.2022)
 
"Почта России" в 2024 году модернизирует одиннадцать тысяч отделений

Вице-премьер Чернышенко: "Почта России" в 2024 году модернизирует 11 тысяч отделений

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОбслуживание клиентов в отделении "Почты России" в Москве.
Обслуживание клиентов в отделении Почты России в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Обслуживание клиентов в отделении "Почты России" в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. "Почта России" в 2024 году модернизирует 11 тысяч отделений, в 2025 году - 4,5 тысячи, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"В 2024 году предусмотрена модернизация 11 тысяч отделений. В 2025 году – 4,5 тысячи", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что со следующего года "Почта России" готова нарастить объемы работ и модернизировать 8 478 отделений. Минцифры России заявили в Минфин дополнительную потребность на 2023 год на этот объем работ.
"Действительно, мы сейчас рассматриваем предложение "Почты России", у нас пока предусмотрено по 5 миллиардов рублей ежегодно на эти цели. Смотрим с учетом использования тех ресурсов которые осуществляется в текущем году. Пока мы видим что надо увеличивать использование тех средств, которые предоставлялись из бюджета", - добавил на совещании министр финансов РФ Антон Силуанов.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 07:53
Более 1,6 тыс рабочих мест появятся в Москве в рамках специальной программы
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияПочта РоссииМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала