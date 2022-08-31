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Полицейские в Тольятти нашли мужчину, который на видео бил ребенка ногой
Полицейские в Тольятти нашли мужчину, который на видео бил ребенка ногой - РИА Новости, 31.08.2022
Полицейские в Тольятти нашли мужчину, который на видео бил ребенка ногой
Сотрудники полиции в Тольятти установили личность мужчины, который ударил ногой девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Самарской области. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:05
2022-08-31T16:05
2022-08-31T16:05
происшествия
тольятти
самарская область
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САМАРА, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Тольятти установили личность мужчины, который ударил ногой девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Самарской области.Ранее прокуратура региона проинформировала, что организовала проверку после появления в социальных сетях видео о жестоком обращении с ребенком. По информации ведомства, в ролике мужчина ведет за руку маленькую девочку, а затем бьет ее ногой, в результате ребенок падает на землю.Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тольятти, самарская область
Происшествия, Тольятти, Самарская область
Полицейские в Тольятти нашли мужчину, который на видео бил ребенка ногой
Полицейские в Тольятти нашли мужчину, который на видео бил маленькую девочку ногой
САМАРА, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Тольятти установили личность мужчины, который ударил ногой девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Самарской области.
Ранее прокуратура региона проинформировала, что организовала проверку после появления в социальных сетях видео о жестоком обращении с ребенком. По информации ведомства, в ролике мужчина ведет за руку маленькую девочку, а затем бьет ее ногой, в результате ребенок падает на землю.
"Сотрудниками органов внутренних дел данный мужчина установлен. По результат медицинского осмотра телесных повреждений у малолетней выявлено не было", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.