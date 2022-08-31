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Полицейские в Тольятти нашли мужчину, который на видео бил ребенка ногой

Полицейские в Тольятти нашли мужчину, который на видео бил ребенка ногой - РИА Новости, 31.08.2022

Полицейские в Тольятти нашли мужчину, который на видео бил ребенка ногой

Сотрудники полиции в Тольятти установили личность мужчины, который ударил ногой девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Самарской области. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:05

2022-08-31T16:05

2022-08-31T16:05

происшествия

тольятти

самарская область

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САМАРА, 31 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Тольятти установили личность мужчины, который ударил ногой девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД РФ по Самарской области.Ранее прокуратура региона проинформировала, что организовала проверку после появления в социальных сетях видео о жестоком обращении с ребенком. По информации ведомства, в ролике мужчина ведет за руку маленькую девочку, а затем бьет ее ногой, в результате ребенок падает на землю.Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220531/izbienie-1792059778.html

тольятти

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тольятти, самарская область