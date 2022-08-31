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Некоторым россиянам могут списать долги по коммуналке, пишет СМИ - РИА Новости, 31.08.2022
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Некоторым россиянам могут списать долги по коммуналке, пишет СМИ
Некоторым россиянам могут списать долги по коммуналке, пишет СМИ - РИА Новости, 31.08.2022
Некоторым россиянам могут списать долги по коммуналке, пишет СМИ
Минстрой предложил списывать долги за ЖКУ нуждающимся россиянам, следует из письма ведомства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость, пишет газета... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T07:49
2022-08-31T07:49
общество
жкх
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минстрой предложил списывать долги за ЖКУ нуждающимся россиянам, следует из письма ведомства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость, пишет газета "Известия".Как уточняется, Минстрой уже разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ."В ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей: стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других", — пишет издание.Кроме того, инициатива предполагает, что людей перестанут лишать субсидий за несвоевременную оплату ЖКУ, если это произошло по уважительной причине.Согласно информации издания, документ внесут на рассмотрение в правительство "после завершения всех необходимых процедур".
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общество, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия
Общество, ЖКХ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Россия
07:49 31.08.2022
 
Некоторым россиянам могут списать долги по коммуналке, пишет СМИ

"Известия": Минстрой предложит правительству списывать долги по ЖКУ у нуждающихся россиян

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЖенщина возле банкомата
Женщина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минстрой предложил списывать долги за ЖКУ нуждающимся россиянам, следует из письма ведомства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость, пишет газета "Известия".
Как уточняется, Минстрой уже разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ.
"В ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей: стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других", — пишет издание.
Кроме того, инициатива предполагает, что людей перестанут лишать субсидий за несвоевременную оплату ЖКУ, если это произошло по уважительной причине.
Согласно информации издания, документ внесут на рассмотрение в правительство "после завершения всех необходимых процедур".
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 12:10Новости Подмосковья
Долги жителей Подмосковья за ЖКУ за год снизилась на 700 миллионов рублей
 
ОбществоЖКХМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Россия
 
 
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