https://ria.ru/20220831/platezhi-1813314980.html

Некоторым россиянам могут списать долги по коммуналке, пишет СМИ

Некоторым россиянам могут списать долги по коммуналке, пишет СМИ - РИА Новости, 31.08.2022

Некоторым россиянам могут списать долги по коммуналке, пишет СМИ

Минстрой предложил списывать долги за ЖКУ нуждающимся россиянам, следует из письма ведомства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость, пишет газета... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T07:49

2022-08-31T07:49

2022-08-31T07:49

общество

жкх

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Минстрой предложил списывать долги за ЖКУ нуждающимся россиянам, следует из письма ведомства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость, пишет газета "Известия".Как уточняется, Минстрой уже разработал проект постановления правительства об изменении правил предоставления субсидий на оплату ЖКУ."В ведомстве предложили списывать задолженность и предоставлять льготы гражданам при наличии уважительных причин для неплатежей: стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других", — пишет издание.Кроме того, инициатива предполагает, что людей перестанут лишать субсидий за несвоевременную оплату ЖКУ, если это произошло по уважительной причине.Согласно информации издания, документ внесут на рассмотрение в правительство "после завершения всех необходимых процедур".

https://ria.ru/20220823/zhku-1811512682.html

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общество, жкх, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия