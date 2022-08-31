22:58 31.08.2022 (обновлено: 10:14 01.09.2022)
"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России
Пользователи Twitter раскритиковали план главы МИД Германии Бербок по отношениям с Россией
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по "выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой".
Опубликованный в СМИ документ предусматривает укрепление национальной обороны, поддержку союзников, помощь Киеву и работу с "российским гражданским обществом".
Многие комментаторы пришли в недоумение от подобной инициативы, назвав ее недальновидной и напрочь лишенной дипломатии.
"А вы все это придумали и сформулировали самостоятельно? Давайте честно, кто это написал? Кто за вами стоит и чьи мысли вы озвучиваете?" — поинтересовался читатель.
"Просто ужасное заявление", — поддержал его другой.
"Это было бы ужасной ошибкой вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, недальновидность, неумелая дипломатия, провальные решения и безответственность", — заметил еще один юзер.
"Задействуйте дипломатию и начинайте переговоры. Сейчас как никогда важно думать о будущем. Мы идем по пути массовой бедности. Я не хочу жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, которого так тяжело добивался", — призвал пользователь.
"Вы думаете, что кризис на Украине — это здорово, а я так не думаю. Мы разжигаем конфликт поставками оружия, который не имеет к нам никакого отношения. Украине следует договориться с Россией. А вам нужно подумать о своем народе, а не о том, как разбазаривать деньги налогоплательщиков по всему миру. Нам самим нужна поддержка", — подчеркнул другой.
"Ваши соображения нас не очень интересуют. Вы были выбраны, чтобы представлять наши интересы, а не интересы США или Украины. Вы забыли, кому присягали?" — написал комментатор.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.