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"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России - РИА Новости, 01.09.2022
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"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России
"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России - РИА Новости, 01.09.2022
"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России
Пользователей Twitter возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по "выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой". РИА Новости, 01.09.2022
2022-08-31T22:58
2022-09-01T10:14
украина
россия
нато
в мире
германия
анналена бербок
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по "выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой".Опубликованный в СМИ документ предусматривает укрепление национальной обороны, поддержку союзников, помощь Киеву и работу с "российским гражданским обществом".Многие комментаторы пришли в недоумение от подобной инициативы, назвав ее недальновидной и напрочь лишенной дипломатии."Просто ужасное заявление", — поддержал его другой."Это было бы ужасной ошибкой вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, недальновидность, неумелая дипломатия, провальные решения и безответственность", — заметил еще один юзер."Задействуйте дипломатию и начинайте переговоры. Сейчас как никогда важно думать о будущем. Мы идем по пути массовой бедности. Я не хочу жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, которого так тяжело добивался", — призвал пользователь."Вы думаете, что кризис на Украине — это здорово, а я так не думаю. Мы разжигаем конфликт поставками оружия, который не имеет к нам никакого отношения. Украине следует договориться с Россией. А вам нужно подумать о своем народе, а не о том, как разбазаривать деньги налогоплательщиков по всему миру. Нам самим нужна поддержка", — подчеркнул другой.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, нато, в мире, германия, анналена бербок
Украина, Россия, НАТО, В мире, Германия, Анналена Бербок
22:58 31.08.2022 (обновлено: 10:14 01.09.2022)
 
"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России

Пользователи Twitter раскритиковали план главы МИД Германии Бербок по отношениям с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по "выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой".
Опубликованный в СМИ документ предусматривает укрепление национальной обороны, поддержку союзников, помощь Киеву и работу с "российским гражданским обществом".
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Многие комментаторы пришли в недоумение от подобной инициативы, назвав ее недальновидной и напрочь лишенной дипломатии.

"А вы все это придумали и сформулировали самостоятельно? Давайте честно, кто это написал? Кто за вами стоит и чьи мысли вы озвучиваете?" — поинтересовался читатель.

"Просто ужасное заявление", — поддержал его другой.
"Это было бы ужасной ошибкой вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, недальновидность, неумелая дипломатия, провальные решения и безответственность", — заметил еще один юзер.
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"Задействуйте дипломатию и начинайте переговоры. Сейчас как никогда важно думать о будущем. Мы идем по пути массовой бедности. Я не хочу жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, которого так тяжело добивался", — призвал пользователь.
"Вы думаете, что кризис на Украине — это здорово, а я так не думаю. Мы разжигаем конфликт поставками оружия, который не имеет к нам никакого отношения. Украине следует договориться с Россией. А вам нужно подумать о своем народе, а не о том, как разбазаривать деньги налогоплательщиков по всему миру. Нам самим нужна поддержка", — подчеркнул другой.
"Ваши соображения нас не очень интересуют. Вы были выбраны, чтобы представлять наши интересы, а не интересы США или Украины. Вы забыли, кому присягали?" — написал комментатор.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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