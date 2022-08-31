https://ria.ru/20220831/plan-1813586666.html

"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России

"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России - РИА Новости, 01.09.2022

"Кто за ней стоит?" Немцы отвергли новый план Бербок по России

Пользователей Twitter возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по "выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой". РИА Новости, 01.09.2022

2022-08-31T22:58

2022-08-31T22:58

2022-09-01T10:14

украина

россия

нато

в мире

германия

анналена бербок

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил план главы МИД Германии Анналены Бербок по "выстраиванию отношений Евросоюза с Москвой".Опубликованный в СМИ документ предусматривает укрепление национальной обороны, поддержку союзников, помощь Киеву и работу с "российским гражданским обществом".Многие комментаторы пришли в недоумение от подобной инициативы, назвав ее недальновидной и напрочь лишенной дипломатии."Просто ужасное заявление", — поддержал его другой."Это было бы ужасной ошибкой вести Европу по пути эскалации. Типичное упрямство, недальновидность, неумелая дипломатия, провальные решения и безответственность", — заметил еще один юзер."Задействуйте дипломатию и начинайте переговоры. Сейчас как никогда важно думать о будущем. Мы идем по пути массовой бедности. Я не хочу жертвовать ради Украины своим уровнем жизни, которого так тяжело добивался", — призвал пользователь."Вы думаете, что кризис на Украине — это здорово, а я так не думаю. Мы разжигаем конфликт поставками оружия, который не имеет к нам никакого отношения. Украине следует договориться с Россией. А вам нужно подумать о своем народе, а не о том, как разбазаривать деньги налогоплательщиков по всему миру. Нам самим нужна поддержка", — подчеркнул другой.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220831/sholts-1813534721.html

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813407587.html

https://ria.ru/20220831/peregovory-1813378948.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, нато, в мире, германия, анналена бербок