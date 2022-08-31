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Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки - РИА Новости, 31.08.2022
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Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки
Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки - РИА Новости, 31.08.2022
Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки
Родителям следует позаботиться о питании школьников, лучше отказаться от фастфуда в пользу горячего питания и не класть ребенку в портфель шоколадки, заявил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:49
2022-08-31T15:50
общество
образование - общество
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
социальный навигатор
детские вопросы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Родителям следует позаботиться о питании школьников, лучше отказаться от фастфуда в пользу горячего питания и не класть ребенку в портфель шоколадки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что родителям следует также следить за распорядком дня школьника, первоклассникам рекомендуется выделять 10-11 часов в сутки на сон.Кроме того, родителям, чьи дети имеют какие-то хронические заболевания, нужно предупредить медсестру в школе и классного руководителя об этом, чтобы в случае жалоб они могли оперативно отреагировать и помочь, добавил министр.
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общество, образование - общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Образование - Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Социальный навигатор, Детские вопросы
15:49 31.08.2022 (обновлено: 15:50 31.08.2022)
 
Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки

Глава Минздрава Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПодготовка первоклассника к школе
Подготовка первоклассника к школе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Родителям следует позаботиться о питании школьников, лучше отказаться от фастфуда в пользу горячего питания и не класть ребенку в портфель шоколадки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пожалуйста, позаботьтесь о питании, чтобы это был не фастфуд, не кладите ребенку шоколадки в портфель, лучше, чтобы это было горячее питание", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что родителям следует также следить за распорядком дня школьника, первоклассникам рекомендуется выделять 10-11 часов в сутки на сон.
Кроме того, родителям, чьи дети имеют какие-то хронические заболевания, нужно предупредить медсестру в школе и классного руководителя об этом, чтобы в случае жалоб они могли оперативно отреагировать и помочь, добавил министр.
Сытой и здоровый ребенок: питание в школах и пищевое поведение подростков - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 07:33Профилактика с Геннадием Онищенко
Сытый и здоровый ребенок: питание в школах и пищевое поведение подростков
 
ОбществоОбразование - ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Социальный навигаторДетские вопросы
 
 
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