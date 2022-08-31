https://ria.ru/20220831/pitanie-1813457674.html

Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки

Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки - РИА Новости, 31.08.2022

Мурашко посоветовал родителям не класть в портфель школьникам шоколадки

Родителям следует позаботиться о питании школьников, лучше отказаться от фастфуда в пользу горячего питания и не класть ребенку в портфель шоколадки, заявил... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:49

2022-08-31T15:49

2022-08-31T15:50

общество

образование - общество

здоровье - общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

социальный навигатор

детские вопросы

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Родителям следует позаботиться о питании школьников, лучше отказаться от фастфуда в пользу горячего питания и не класть ребенку в портфель шоколадки, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что родителям следует также следить за распорядком дня школьника, первоклассникам рекомендуется выделять 10-11 часов в сутки на сон.Кроме того, родителям, чьи дети имеют какие-то хронические заболевания, нужно предупредить медсестру в школе и классного руководителя об этом, чтобы в случае жалоб они могли оперативно отреагировать и помочь, добавил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20220825/1811988537.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, образование - общество, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), социальный навигатор, детские вопросы