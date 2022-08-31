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"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть - РИА Новости, 31.08.2022
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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20220831/pitanie-1813378348.html
"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть
"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть - РИА Новости, 31.08.2022
"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть
Какие продукты заставляют человеческий мозг лениться, можно ли легализовать шоколад для стимуляции ума и почему кофе (увы) надо пить без молока и сахара. От каких продуктов мы глупеем, что роднит бензин, алкоголь и вафельки, почему надо тщательно пережевывать пищу и внимательно вглядываться в каждое яблоко.
2022-08-31T12:00
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правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
питание
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"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть
Какие продукты заставляют человеческий мозг лениться, можно ли легализовать шоколад для стимуляции ума и почему кофе (увы) надо пить без молока и сахара. От каких продуктов мы глупеем, что роднит бензин, алкоголь и вафельки, почему надо тщательно пережевывать пищу и внимательно вглядываться в каждое яблоко.
audio/mpeg
"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть
Какие продукты заставляют человеческий мозг лениться, можно ли легализовать шоколад для стимуляции ума и почему кофе (увы) надо пить без молока и сахара. От каких продуктов мы глупеем, что роднит бензин, алкоголь и вафельки, почему надо тщательно пережевывать пищу и внимательно вглядываться в каждое яблоко.
audio/mpeg
Как избавить мозг от гормонов стресса, точно ли бурый рис лучше обычного и какая самая важная задача человека. Рассказывает эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.1:13 – "Чем человек думает? Водой"3:40 – все ошибаются в омега-кислотах4:45 – почему мозг ленится7:50 – как авокадо страхует от болезни Альцгеймера9:30 – когда врачи прописывают шоколад12:05 – не добавляйте сливки в кофе15:00 – что у вегетарианцев с мозгом17:25 – помогает ли математика худеть19:00 – творог и кефир – ужасный ужин20:50 – мозг (представьте себе) не хочет сладкого22:40 – героический путь к сытостиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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4.7
96
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), питание, аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ), Питание
12:00 31.08.2022 (обновлено: 12:02 31.08.2022)
 

"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть

Правда тела
"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть
12:00
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Какие продукты заставляют человеческий мозг лениться, можно ли легализовать шоколад для стимуляции ума и почему кофе (увы) надо пить без молока и сахара. От каких продуктов мы глупеем, что роднит бензин, алкоголь и вафельки, почему надо тщательно пережевывать пищу и внимательно вглядываться в каждое яблоко.
Как избавить мозг от гормонов стресса, точно ли бурый рис лучше обычного и какая самая важная задача человека. Рассказывает эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
1:13 – "Чем человек думает? Водой"
3:40 – все ошибаются в омега-кислотах
4:45 – почему мозг ленится
7:50 – как авокадо страхует от болезни Альцгеймера
9:30 – когда врачи прописывают шоколад
12:05 – не добавляйте сливки в кофе
15:00 – что у вегетарианцев с мозгом
17:25 – помогает ли математика худеть
19:00 – творог и кефир – ужасный ужин
20:50 – мозг (представьте себе) не хочет сладкого
22:40 – героический путь к сытости

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Полина Панина
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Питание
 
 
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