https://ria.ru/20220831/pitanie-1813378348.html

"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть

"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть - РИА Новости, 31.08.2022

"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть

Какие продукты заставляют человеческий мозг лениться, можно ли легализовать шоколад для стимуляции ума и почему кофе (увы) надо пить без молока и сахара. От каких продуктов мы глупеем, что роднит бензин, алкоголь и вафельки, почему надо тщательно пережевывать пищу и внимательно вглядываться в каждое яблоко.

2022-08-31T12:00

2022-08-31T12:00

2022-08-31T12:02

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

питание

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"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть Какие продукты заставляют человеческий мозг лениться, можно ли легализовать шоколад для стимуляции ума и почему кофе (увы) надо пить без молока и сахара. От каких продуктов мы глупеем, что роднит бензин, алкоголь и вафельки, почему надо тщательно пережевывать пищу и внимательно вглядываться в каждое яблоко. audio/mpeg

"Правда тела". Как питаться, чтобы поумнеть Какие продукты заставляют человеческий мозг лениться, можно ли легализовать шоколад для стимуляции ума и почему кофе (увы) надо пить без молока и сахара. От каких продуктов мы глупеем, что роднит бензин, алкоголь и вафельки, почему надо тщательно пережевывать пищу и внимательно вглядываться в каждое яблоко. audio/mpeg

Как избавить мозг от гормонов стресса, точно ли бурый рис лучше обычного и какая самая важная задача человека. Рассказывает эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.1:13 – "Чем человек думает? Водой"3:40 – все ошибаются в омега-кислотах4:45 – почему мозг ленится7:50 – как авокадо страхует от болезни Альцгеймера9:30 – когда врачи прописывают шоколад12:05 – не добавляйте сливки в кофе15:00 – что у вегетарианцев с мозгом17:25 – помогает ли математика худеть19:00 – творог и кефир – ужасный ужин20:50 – мозг (представьте себе) не хочет сладкого22:40 – героический путь к сытостиСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Полина ПанинаМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), питание, аудио