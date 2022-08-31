https://ria.ru/20220831/perelet-1813552841.html

Росстат рассказал, насколько подешевел перелет в эконом-классе

Росстат рассказал, насколько подешевел перелет в эконом-классе - РИА Новости, 31.08.2022

Росстат рассказал, насколько подешевел перелет в эконом-классе

Полет в эконом-классе по России продолжает дешеветь, за неделю с 23 по 29 августа стоимость снизилась на 10,6%, при этом с начала года рост цен составил почти... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:22

2022-08-31T19:22

2022-08-31T19:22

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Полет в эконом-классе по России продолжает дешеветь, за неделю с 23 по 29 августа стоимость снизилась на 10,6%, при этом с начала года рост цен составил почти 14,6%, говорится в сообщении Росстата."Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 23 по 29 августа - ред.) уменьшилась на 10,6%", - сообщает ведомство. Стоимость полета по РФ на прошлой неделе, с 16 по 22 августа, снизилась на 0,9%, а неделей ранее, с 9 по 15 августа, - на 4%.За отчетную неделю снизилась и средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты - на 1,1%, и путевки в санатории - на 0,5%. Упали цены и на проживание в однозвездочных гостиницах и мотелях - на 0,3%, а также в отелях с тремя звездами - на 0,1%. При этом проживание в хостелах продолжает дорожать, и за отчетную неделю оно выросло в цене на 0,6%, в гостиницах с двумя и четырьмя-пятью звездами - на 0,2%.С начала года стоимость проживания в гостиницах с одной звездой и мотелях выросла на 7,1%, с двумя звездами - на 6,3%, с тремя звездами - на 8,6%, а стоимость размещения в отеле с четырьмя-пятью звездами увеличилась на 12,7%.Стоимость размещения в хостеле с начала года выросла на 8,5%, в домах отдыха и пансионатах - на 18,2%. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях - на 19,8%.

https://ria.ru/20220830/tury-1813120162.html

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