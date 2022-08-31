10:16 31.08.2022 (обновлено: 11:09 31.08.2022)
Экс-гендиректор "Победы" возглавил супермаркеты "Перекресток"
Экс-гендиректор авиакомпании "Победа" Калмыков возглавил сеть супермаркетов "Перекресток"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПродажа хлеба в одном из магазинов "Перекресток" в Москве
Продажа хлеба в одном из магазинов "Перекресток" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков назначен генеральным директором сети "Перекресток", сообщает X5 Group.
"X5 Retail Group N.V. … управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" … объявляет о назначении Андрея Калмыкова генеральным директором торговой сети "Перекресток", - говорится в сообщении. Отмечается, что до прихода в Х5 Калмыков был генеральным директором авиакомпании "Победа", а также первым заместителем гендиректора "Аэрофлота", работал в министерстве транспорта России и руководил крупнейшей туристической компанией Sunrise tour.
"Я рад приветствовать Андрея в нашей команде. Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции "Перекрестка". … Я благодарю директора по стратегическому маркетингу Владимира Садовина за то, что он поддержал управление сетью в течение нескольких месяцев", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора Х5 Group Игоря Шехтермана.
X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".
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