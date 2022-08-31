https://ria.ru/20220831/perekrestok-1813338735.html

Экс-гендиректор "Победы" возглавил супермаркеты "Перекресток"

Экс-гендиректор "Победы" возглавил супермаркеты "Перекресток" - РИА Новости, 31.08.2022

Экс-гендиректор "Победы" возглавил супермаркеты "Перекресток"

Бывший гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков назначен генеральным директором сети "Перекресток", сообщает X5 Group. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:16

2022-08-31T10:16

2022-08-31T11:09

экономика

андрей калмыков

россия

x5 retail group

аэрофлот

победа (авиакомпания)

новости - туризм

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков назначен генеральным директором сети "Перекресток", сообщает X5 Group."X5 Retail Group N.V. … управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" … объявляет о назначении Андрея Калмыкова генеральным директором торговой сети "Перекресток", - говорится в сообщении. Отмечается, что до прихода в Х5 Калмыков был генеральным директором авиакомпании "Победа", а также первым заместителем гендиректора "Аэрофлота", работал в министерстве транспорта России и руководил крупнейшей туристической компанией Sunrise tour."Я рад приветствовать Андрея в нашей команде. Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции "Перекрестка". … Я благодарю директора по стратегическому маркетингу Владимира Садовина за то, что он поддержал управление сетью в течение нескольких месяцев", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора Х5 Group Игоря Шехтермана.X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".

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Кирилл Волков

экономика, андрей калмыков, россия, x5 retail group, аэрофлот, победа (авиакомпания), новости - туризм