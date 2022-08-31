Рейтинг@Mail.ru
Экс-гендиректор "Победы" возглавил супермаркеты "Перекресток" - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/perekrestok-1813338735.html
Экс-гендиректор "Победы" возглавил супермаркеты "Перекресток"
Экс-гендиректор "Победы" возглавил супермаркеты "Перекресток" - РИА Новости, 31.08.2022
Экс-гендиректор "Победы" возглавил супермаркеты "Перекресток"
Бывший гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков назначен генеральным директором сети "Перекресток", сообщает X5 Group. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:16
2022-08-31T11:09
экономика
андрей калмыков
россия
x5 retail group
аэрофлот
победа (авиакомпания)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754505203_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_5d6c1636e4fce035f33aeba2a417e419.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков назначен генеральным директором сети "Перекресток", сообщает X5 Group."X5 Retail Group N.V. … управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" … объявляет о назначении Андрея Калмыкова генеральным директором торговой сети "Перекресток", - говорится в сообщении. Отмечается, что до прихода в Х5 Калмыков был генеральным директором авиакомпании "Победа", а также первым заместителем гендиректора "Аэрофлота", работал в министерстве транспорта России и руководил крупнейшей туристической компанией Sunrise tour."Я рад приветствовать Андрея в нашей команде. Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции "Перекрестка". … Я благодарю директора по стратегическому маркетингу Владимира Садовина за то, что он поддержал управление сетью в течение нескольких месяцев", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора Х5 Group Игоря Шехтермана.X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".
https://ria.ru/20220726/fudshering-1804944269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754505203_160:0:2073:1435_1920x0_80_0_0_b14294d724308d02ea58cba161968c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, андрей калмыков, россия, x5 retail group, аэрофлот, победа (авиакомпания), новости - туризм
Экономика, Андрей Калмыков, Россия, X5 Retail Group, Аэрофлот, Победа (авиакомпания), Новости - Туризм
10:16 31.08.2022 (обновлено: 11:09 31.08.2022)
 
Экс-гендиректор "Победы" возглавил супермаркеты "Перекресток"

Экс-гендиректор авиакомпании "Победа" Калмыков возглавил сеть супермаркетов "Перекресток"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПродажа хлеба в одном из магазинов "Перекресток" в Москве
Продажа хлеба в одном из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Продажа хлеба в одном из магазинов "Перекресток" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бывший гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков назначен генеральным директором сети "Перекресток", сообщает X5 Group.
"X5 Retail Group N.V. … управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик" … объявляет о назначении Андрея Калмыкова генеральным директором торговой сети "Перекресток", - говорится в сообщении. Отмечается, что до прихода в Х5 Калмыков был генеральным директором авиакомпании "Победа", а также первым заместителем гендиректора "Аэрофлота", работал в министерстве транспорта России и руководил крупнейшей туристической компанией Sunrise tour.
"Я рад приветствовать Андрея в нашей команде. Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции "Перекрестка". … Я благодарю директора по стратегическому маркетингу Владимира Садовина за то, что он поддержал управление сетью в течение нескольких месяцев", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора Х5 Group Игоря Шехтермана.
X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".
Корзина с продуктами - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 10:07
X5 Group запустила пилотный проект фудшеринга
 
ЭкономикаАндрей КалмыковРоссияX5 Retail GroupАэрофлотПобеда (авиакомпания)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала