12:04 31.08.2022 (обновлено: 13:29 31.08.2022)
Опрос показал, как немцы на самом деле хотят решить кризис на Украине
Forsa: большинство немцев выступили за проведение переговоров с Путиным по Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Большинство немцев поддерживают канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в их стремлении вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию украинского кризиса, сообщает издание n-tv со ссылкой на результаты опроса Forsa.
"Подавляющее большинство из 87 процентов немцев — во всех избирательных группах — считают правильным, что главы западных правительств разговаривают с Путиным. Только 11 процентов считают, что это неправильно", — говорится в публикации.
"Подавляющее большинство из 87 процентов немцев — во всех избирательных группах — считают правильным, что главы западных правительств разговаривают с Путиным. Только 11 процентов считают, что это неправильно", — говорится в публикации.
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Кроме того, значительная часть из 77 процентов опрошенных выступают за то, чтобы западные страны приложили конкретные усилия для возобновления переговоров о прекращении конфликта на Украине.
Опрос провел институт исследования рынка и общественного мнения Forsa от имени RTL Germany 26 и 29 августа 2022 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.