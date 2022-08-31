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Опрос показал, как немцы на самом деле хотят решить кризис на Украине - РИА Новости, 31.08.2022
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Опрос показал, как немцы на самом деле хотят решить кризис на Украине
Опрос показал, как немцы на самом деле хотят решить кризис на Украине - РИА Новости, 31.08.2022
Опрос показал, как немцы на самом деле хотят решить кризис на Украине
Большинство немцев поддерживают канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в их стремлении вести диалог с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:04
2022-08-31T13:29
в мире
украина
россия
владимир путин
германия
донбасс
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Большинство немцев поддерживают канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в их стремлении вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию украинского кризиса, сообщает издание n-tv со ссылкой на результаты опроса Forsa. "Подавляющее большинство из 87 процентов немцев — во всех избирательных группах — считают правильным, что главы западных правительств разговаривают с Путиным. Только 11 процентов считают, что это неправильно", — говорится в публикации. Кроме того, значительная часть из 77 процентов опрошенных выступают за то, чтобы западные страны приложили конкретные усилия для возобновления переговоров о прекращении конфликта на Украине.Опрос провел институт исследования рынка и общественного мнения Forsa от имени RTL Germany 26 и 29 августа 2022 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html
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украина
россия
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в мире, украина, россия, владимир путин, германия, донбасс
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Германия, Донбасс
12:04 31.08.2022 (обновлено: 13:29 31.08.2022)
 
Опрос показал, как немцы на самом деле хотят решить кризис на Украине

Forsa: большинство немцев выступили за проведение переговоров с Путиным по Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Большинство немцев поддерживают канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в их стремлении вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию украинского кризиса, сообщает издание n-tv со ссылкой на результаты опроса Forsa.

"Подавляющее большинство из 87 процентов немцев — во всех избирательных группах — считают правильным, что главы западных правительств разговаривают с Путиным. Только 11 процентов считают, что это неправильно", — говорится в публикации.
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29 августа, 08:00
Запад устал от Украины
Кроме того, значительная часть из 77 процентов опрошенных выступают за то, чтобы западные страны приложили конкретные усилия для возобновления переговоров о прекращении конфликта на Украине.
Опрос провел институт исследования рынка и общественного мнения Forsa от имени RTL Germany 26 и 29 августа 2022 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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