https://ria.ru/20220831/peregovory-1813378948.html

Опрос показал, как немцы на самом деле хотят решить кризис на Украине

Опрос показал, как немцы на самом деле хотят решить кризис на Украине - РИА Новости, 31.08.2022

Опрос показал, как немцы на самом деле хотят решить кризис на Украине

Большинство немцев поддерживают канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в их стремлении вести диалог с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:04

2022-08-31T12:04

2022-08-31T13:29

в мире

украина

россия

владимир путин

германия

донбасс

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Большинство немцев поддерживают канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона в их стремлении вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию украинского кризиса, сообщает издание n-tv со ссылкой на результаты опроса Forsa. "Подавляющее большинство из 87 процентов немцев — во всех избирательных группах — считают правильным, что главы западных правительств разговаривают с Путиным. Только 11 процентов считают, что это неправильно", — говорится в публикации. Кроме того, значительная часть из 77 процентов опрошенных выступают за то, чтобы западные страны приложили конкретные усилия для возобновления переговоров о прекращении конфликта на Украине.Опрос провел институт исследования рынка и общественного мнения Forsa от имени RTL Germany 26 и 29 августа 2022 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

https://ria.ru/20220831/nato-1813306003.html

украина

россия

германия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, владимир путин, германия, донбасс