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Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по СНВ - РИА Новости, 31.08.2022
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Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по СНВ
Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по СНВ - РИА Новости, 31.08.2022
Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по СНВ
Возобновление переговоров по договору о СНВ с США должно происходить без каких-либо одолжений, дипломаты работают, пока существенных подвижек нет, сообщил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:06
2022-08-31T11:36
в мире
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Возобновление переговоров по договору о СНВ с США должно происходить без каких-либо одолжений, дипломаты работают, пока существенных подвижек нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сигналы есть. Мы убеждены, что возобновление этих переговоров по ДСНВ должно происходит без каких-либо одолжений. Мы в равной степени заинтересованы в этом, в этом заинтересован, собственно, весь земной шар. Дипломаты работают, пока существенных подвижек нет", - сказал Песков.
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в мире, россия, сша, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
11:06 31.08.2022 (обновлено: 11:36 31.08.2022)
 
Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по СНВ

Песков: возобновление переговоров по СНВ с США должно происходить без каких-либо одолжений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Возобновление переговоров по договору о СНВ с США должно происходить без каких-либо одолжений, дипломаты работают, пока существенных подвижек нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сигналы есть. Мы убеждены, что возобновление этих переговоров по ДСНВ должно происходит без каких-либо одолжений. Мы в равной степени заинтересованы в этом, в этом заинтересован, собственно, весь земной шар. Дипломаты работают, пока существенных подвижек нет", - сказал Песков.
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