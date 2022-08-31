https://ria.ru/20220831/peregovory-1813356558.html

Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по СНВ

Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по СНВ - РИА Новости, 31.08.2022

Песков заявил об отсутствии подвижек в переговорах с США по СНВ

Возобновление переговоров по договору о СНВ с США должно происходить без каких-либо одолжений, дипломаты работают, пока существенных подвижек нет, сообщил... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:06

2022-08-31T11:06

2022-08-31T11:36

в мире

россия

сша

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Возобновление переговоров по договору о СНВ с США должно происходить без каких-либо одолжений, дипломаты работают, пока существенных подвижек нет, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сигналы есть. Мы убеждены, что возобновление этих переговоров по ДСНВ должно происходит без каких-либо одолжений. Мы в равной степени заинтересованы в этом, в этом заинтересован, собственно, весь земной шар. Дипломаты работают, пока существенных подвижек нет", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220827/dogovor-1812467570.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, дмитрий песков