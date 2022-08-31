https://ria.ru/20220831/patsienty-1813460503.html

Более 450 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся под наблюдением

Более 450 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся под наблюдением - РИА Новости, 31.08.2022

Более 450 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся под наблюдением

Более 450 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся под наблюдением медиков на сегодняшний день, для профилактики тяжелых осложнений очень... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:55

2022-08-31T15:55

2022-08-31T15:55

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коронавирус covid-19

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Более 450 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся под наблюдением медиков на сегодняшний день, для профилактики тяжелых осложнений очень важно пройти вакцинацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня более 450 тысяч пациентов находится под медицинским наблюдением", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что для профилактики тяжелых осложнений, а также летальных исходов очень важно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20220831/koronavirus-1813446012.html

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