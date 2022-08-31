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Более 450 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся под наблюдением - РИА Новости, 31.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220831/patsienty-1813460503.html
Более 450 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся под наблюдением
Более 450 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся под наблюдением - РИА Новости, 31.08.2022
Более 450 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся под наблюдением
Более 450 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся под наблюдением медиков на сегодняшний день, для профилактики тяжелых осложнений очень... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:55
2022-08-31T15:55
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Более 450 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся под наблюдением медиков на сегодняшний день, для профилактики тяжелых осложнений очень важно пройти вакцинацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня более 450 тысяч пациентов находится под медицинским наблюдением", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что для профилактики тяжелых осложнений, а также летальных исходов очень важно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20220831/koronavirus-1813446012.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
15:55 31.08.2022
 
Более 450 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся под наблюдением

Мурашко: более 450 тысяч заболевших COVID-19 находятся под наблюдением медиков

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Более 450 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся под наблюдением медиков на сегодняшний день, для профилактики тяжелых осложнений очень важно пройти вакцинацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня более 450 тысяч пациентов находится под медицинским наблюдением", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что для профилактики тяжелых осложнений, а также летальных исходов очень важно пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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